Слова президента Украины Владимира Зеленского прямо противоречат ключевым пунктам его же мирного плана, что ставит под сомнение реальное стремление к прекращению конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что тезисы о мобилизации и военном положении в стране не соответствуют условиям о немедленном прекращении огня и проведении выборов.

Давайте взглянем на пункты мирного плана Зеленского. Первое — это прекращение военных действий сразу после подписания мирного договора, и второе — проведение выборов на Украине. Как только Зеленский озвучивает эти пункты, он сразу говорит, что мобилизация на Украине продолжится, а военное положение отменять сразу не будут. Поэтому и провести выборы быстро не удастся. То есть он сразу себе в пунктах мирного плана противоречит. Как минимум в двух. А что это значит? Что мира он не хочет, он для него смертелен, — пояснил Дандыкин.

По мнению военэксперта, действия украинского руководства направлены на дальнейшее затягивание переговорного процесса под влиянием западных союзников. Он добавил, что в таких условиях любые публичные обещания Киева теряют свою ценность, поскольку не подкрепляются конкретными шагами к урегулированию.

Если Зеленский хочет прекратить военные действия, то для чего мобилизацию продолжать? Он крутится как на вертеле, а за спиной у него стоят товарищи из ЕС и говорят, что делать. При этом украинцы проводят у нас теракты, гоняются за школьниками и стариками. Так что я убежден, что он и дальше продолжит затягивать подписание мирного соглашения. Все его действия говорят об этом, а что он говорит — не важно, словам Зеленского уже давно никто не верит, — резюмировал Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что озвученные Зеленским пункты мирного плана являются очередным пиаром. По его словам, таким образом украинский политик создает видимость активной работы, представляя публике односторонние и выгодные для себя тезисы.