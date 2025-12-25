Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 13:31

Добавьте в новогоднее меню салат «Обжорка»: попробовав раз, будете готовить постоянно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Обязательно добавьте в новогоднее меню салат «Обжорка» с куриной печенью. Гарантирую, попробовав его один раз, будете готовить постоянно!

Вкус получается потрясающе насыщенным и пикантным: сладковатая морковь с луком, нежная печень, кисло-соленые огурцы и сливочные яйца создают сложный, гармоничный и очень сытный букет.

Вам понадобится: 300 г куриной печени, 2 моркови, 1 луковица, 3 маринованных огурца, 3 вареных яйца, майонез. Салат собирается слоями, каждый из которых смазывается майонезом. Классическая последовательность: 1-й слой — обжаренная морковь с луком, 2-й слой — мелко нарезанная куриная печень, 3-й слой — тертые огурцы, 4-й слой — тертые яйца. Для особенно сытного варианта эту последовательность можно повторить еще раз. Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 3-4 часа, а лучше на ночь.

Этот салат не оставит равнодушным даже самого привередливого гурмана и станет главным блюдом на столе.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку.

Проверено редакцией
300 г куриной печени
2 моркови
1 луковица
3 маринованных
3 вареных яйца
майонез
Салат собирается слоями, каждый из которых смазывается майонезом.
Классическая последовательность: 1-й слой — обжаренная морковь с луком, 2-й слой — мелко нарезанная куриная печень, 3-й слой — тертые огурцы, 4-й слой — тертые яйца.
Для особенно сытного варианта эту последовательность можно повторить еще раз.
Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 3-4 часа, а лучше на ночь.
