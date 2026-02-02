«Воротит носом»: продюсер объяснил капризы Долиной по покупке квартиры

Певица Лариса Долина отказывается приобретать новую квартиру, поскольку не может найти вариант, сравнимый по комфорту и статусу с жильем в Хамовниках, отошедшем покупательнице Полине Лурье, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, артистка демонстрирует «капризное поведение», будучи неготовой к компромиссам в вопросах жилья.

Понятно, что та квартира в Хамовниках, которая отошла Лурье — не единственное жилье Долиной. Другой вопрос, что ей действительно было комфортно проживать в тех условиях: на большой жилплощади в центре Москвы. Долина опять показывает свое фи, воротит носом, [говоря о том, что арендует квартиру]. Не исключено, что речь идет о том, что она не может приобрести именно то жилье, которое хочет. Но хотеть и мочь — разные вещи. Она может купить себе жилье, может найти что-то подешевле, — сказал Рудченко.

Ранее Долина призналась, что арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры. Она не стала раскрывать район, в котором живет, но отметила, что он хороший.