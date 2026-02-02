Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 10:56

«Воротит носом»: продюсер объяснил капризы Долиной по покупке квартиры

Продюсер Рудченко: Долина не хочет покупать квартиру хуже той, что отошла Лурье

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Лариса Долина отказывается приобретать новую квартиру, поскольку не может найти вариант, сравнимый по комфорту и статусу с жильем в Хамовниках, отошедшем покупательнице Полине Лурье, предположил в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, артистка демонстрирует «капризное поведение», будучи неготовой к компромиссам в вопросах жилья.

Понятно, что та квартира в Хамовниках, которая отошла Лурье — не единственное жилье Долиной. Другой вопрос, что ей действительно было комфортно проживать в тех условиях: на большой жилплощади в центре Москвы. Долина опять показывает свое фи, воротит носом, [говоря о том, что арендует квартиру]. Не исключено, что речь идет о том, что она не может приобрести именно то жилье, которое хочет. Но хотеть и мочь — разные вещи. Она может купить себе жилье, может найти что-то подешевле, — сказал Рудченко.

Ранее Долина призналась, что арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры. Она не стала раскрывать район, в котором живет, но отметила, что он хороший.

Читайте также
Продюсер ответил, как слова о съемном жилье отразятся на имидже Долиной
Шоу-бизнес
Продюсер ответил, как слова о съемном жилье отразятся на имидже Долиной
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Шоу-бизнес
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Криминал
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Экс-продюсер «Ласкового мая» решил защитить свое достоинство от водителя
Общество
Экс-продюсер «Ласкового мая» решил защитить свое достоинство от водителя
Брежневой предрекли полное забвение после отказа от русского имени и песен
Шоу-бизнес
Брежневой предрекли полное забвение после отказа от русского имени и песен
Лариса Долина
квартиры
певицы
продюсеры
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, принц Гарри остался без денег?
Установлены личности погибших при крушении учебного самолета в Орске
Москвичам пообещали потепление в конце зимы
На охранника пролился золотой дождь после сна о курах
Российский подросток попал на штраф за поиск запрещенной информации
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла
ВС России отклонил жалобу на передачу Домодедово государству
Похотливый 70-летний монах потрогал прихожанку за грудь во время церемонии
Анна Пересильд рассказала о нападках хейтеров
Названо число погибших при крушении самолета с курсантами в Орске
Стало известно о новой льготе для жен бойцов СВО
ФСБ ужесточила правила для банков по включению в белый список
Медведчук назвал главное заблуждение Зеленского
Россиянина с подозрением на оспу обезьян госпитализировали в Подмосковье
Онколог ответил, может ли COVID-19 вызывать рак груди
Стоянов признался в любви к одному городу
Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Пленный украинец рассказал о приказе ВСУ не брать в плен российских бойцов
Историк объяснил, почему Трамп хочет заполучить Гренландию
Учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.