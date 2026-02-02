Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 10:47

Составлен список советов для выгодных путешествий

Доцент Щербаченко: билет на поезда дальнего следования лучше покупать за 90 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Билеты на поезда дальнего следования рекомендуется приобретать за 90 дней до поездки, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, покупки для пляжного отдыха лучше делать заранее, чтобы избежать курортных наценок.

Билеты на проезд, особенно в поездах дальнего следования, наиболее выгодно покупать за 90 дней. Бронируйте поездку заранее. К примеру, летний сезон в Краснодарском крае — самое популярное направление для пляжных каникул, и бюджетные варианты проживания здесь разлетаются очень быстро. Экономнее выйдет отдых на море до второй половины июня или в конце сентября, номера в отелях часто стоят в два раза дешевле. Купальный сезон в регионе длится до конца сентября. Но если погода теплая, позагорать в Сочи и окрестностях получится даже в начале октября, — поделился Щербаченко.

Он отметил, что следует настроить уведомления на авиаагрегаторах, чтобы отслеживать цены на перелеты. По словам Щербаченко, получив оповещение о снижении стоимости, нужно быстро приобрести билет, так как их стоимость меняются в зависимости от спроса и предложения. Также доцент порекомендовал использовать кэшбэк от банка, чтобы вернуть часть потраченных на поездку средств.

Солнечная активность на курортах достаточно высокая — купите заранее средства от ультрафиолета, в туристическом районе цены будут значительно выше. Также заблаговременно стоит приобрести купальные принадлежности. Покупайте сувениры и сладости в непопулярных местах. В центре города или на местном рынке они могут быть на 10–20% дешевле. Рестораны на первой береговой линии значительно дороже, чем на второй и третьей. Также стоит заранее посмотреть цены, меню и отзывы в ресторанах и кафе, а затем выбрать доступный вам вариант и сохранить маршрут, — добавил Щербаченко.

Он также посоветовал обратить внимание на мини-отели: там можно найти более выгодные предложения. По словам доцента, следует сравнивать цены у туристических агрегаторов, на сайте или по телефону отеля или глэмпинга. Щербаченко напомнил, что в чемодане стоит предусмотреть место для сувениров — до семи килограммов, чтобы не столкнуться с проблемами при возвращении и не платить за перевес багажа.

Ранее туристический агент Елизавета Чернова заявила, что отдых в марте может стать приятным и выгодным. По ее словам, в странах Юго-Восточной Азии в это время стоит хорошая погода для пляжного отдыха, хотя высокий сезон еще не начался.

туристы
советы
путешествия
отдых
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
