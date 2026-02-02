Зимняя Олимпиада — 2026
Яблоки, творог и 5 минут на сборку. Гениальный пирог на скорую руку, который удивит нежностью и сочностью

Фото: D-NEWS.ru
Беру пару яблок, пачку творога и готовое тесто — собираю волшебный пирог на скорую руку. Это гениально просто и невероятно вкусно, идеальный вариант, когда гости на пороге или просто захотелось сладкого без долгой возни.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящее и маслянистое тесто, сочная и ароматная яблочная прослойка и нежнейшая творожная начинка, которая тает во рту. Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного или песочного теста (500 г), 2-3 крупных яблока, 250 г творога, 1 яйцо, 3-4 ст. л. сахара, щепотка ванилина. Тесто разморозьте. Яблоки очистите от кожуры и семян, нарежьте тонкими дольками. Творог разомните вилкой, смешайте с половиной сахара, ванилином и яйцом до однородности. Раскатайте тесто, выложите его в форму, сделав небольшие бортики. Равномерно распределите творожную начинку, сверху веером уложите яблочные дольки. Посыпьте оставшимся сахаром. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут до золотистого цвета теста.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

