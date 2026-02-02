Москвичам пообещали потепление в конце зимы

Потепление ожидается в Москве не раньше конца февраля 2026 года, заявила «Ридусу» метеоролог Татьяна Позднякова. Она отметила, что температура в столице и Подмосковье будет ниже климатической нормы как минимум всю первую половину месяца.

В ближайшие выходные, 7 и 8 февраля, погоду определит циклон, который будет располагаться над Центральным Черноземьем. С ним связано существенное повышение температуры: в ночные часы потеплеет до минус 12-17 градусов, а в дневные — до минус 6-11. Однако это будет все еще ниже климатической нормы. На норму мы даже не выходим, — подчеркнула Позднякова.

Она предупредила, что в середине февраля в Москву и область может прийти новая волна холода, возможно, не менее сильная. По ее словам, москвичам не нужно надеяться на резкое повышение температуры вплоть до конца зимы.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна придет в Центральную Россию раньше срока. По оценкам синоптика, ее следует ждать примерно с середины марта с последующим началом весеннего половодья.