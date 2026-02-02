Бывший еврокомиссар осудил стиль руководства фон дер Ляйен

Стиль управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не подходит Евросоюзу, заявил экс-еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит в интервью Politico. Он добавил, что она не выступила публично с осуждением действий США, когда они ввели санкции против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Система организации Коллегии [ЕК] очень централизованная, назовем ее президентской или как-то иначе, [она] не подходит ни коллегии, ни комиссии, ни Европе в целом, — сказал Щмит.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что пять активистов получили запрет на въезд в США за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Помимо Бретона, под санкциями оказались глава британского НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имран Ахмед, главы немецких НКО Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, а также глава британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение США ввести санкции против пяти европейских граждан, включая Бретона, представляет собой попытку запугивания Евросоюза. По его словам, эти меры направлены на оказание давления на европейский цифровой суверенитет.