Диетолог назвала идеальные блюда для зимнего завтрака

Каша с добавлением семян чиа и льна, в том числе овсянка на молоке или воде, а также тыквенный или морковный суп-пюре станут идеальными блюдами для завтрака зимой, заявила «Москве 24» диетолог Татьяна Залетова. По ее словам, такой прием пищи поможет поддержать иммунитет и насытит организм энергией.

Овсяная каша содержит бета-глюкан — растворимую клетчатку, поддерживающую здоровый микробиом кишечника, в котором расположено примерно 70% иммунных клеток организма. Последним для работы необходим селен и цинк, их также много в злаках. К тому же, он содержит витамины группы В, помогающие бороться с усталостью и поддерживать работу нервной системы, — объяснила Залетова.

Помимо семян чиа и льна, она посоветовала добавлять в каши замороженные ягоды — чернику, облепиху и смородину, а также грецкие орехи и миндаль. Хорошим дополнением к блюду станут яйца. Врач добавила, что суп-пюре из тыквы или моркови быстро согреет организм или легко усвоится им. Это блюдо содержит обилие клетчатки и бета-каротина — мощного антиоксиданта.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что употребление помидоров снижает риск развития рака. Дело в том, что этот продукт содержит ликопин — уникальное природное соединение, поддерживающее здоровье сердца, сосудов и клеток организма.