30 января 2026 в 11:41

Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака

Диетолог Бобровский: употребление помидоров снижает риск развития рака

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Употребление помидоров снижает риск развития рака, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. Дело в том, что этот продукт содержит ликопин — уникальное природное соединение, поддерживающее здоровье сердца, сосудов и клеток организма.

Ликопин — это так называемый антиоксидант. Он нейтрализует свободные радикалы, то есть защищает клетки от окислительного стресса, который лежит в основе старения и развития многих хронических болезней, — подчеркнул Бобровский.

Регулярное употребление помидоров с обилием ликопина станет профилактикой рака простаты, легких, желудка и молочной железы. Кроме того, такая пищевая привычка позволит поддерживать уровень артериального давления, а также защитит от ультрафиолетового излучения и фотостарения.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что в экстренных ситуациях употребление сладкой газировки позволит быстро вернуть силы. По ее словам, искусственные добавки в напитке стимулируют синтез аденозинтрифосфорной кислоты, которая придает организму энергию.

