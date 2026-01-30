Диетолог назвал неожиданный продукт для профилактики рака

Употребление помидоров снижает риск развития рака, заявил «Радио 1» диетолог Андрей Бобровский. Дело в том, что этот продукт содержит ликопин — уникальное природное соединение, поддерживающее здоровье сердца, сосудов и клеток организма.

Ликопин — это так называемый антиоксидант. Он нейтрализует свободные радикалы, то есть защищает клетки от окислительного стресса, который лежит в основе старения и развития многих хронических болезней, — подчеркнул Бобровский.

Регулярное употребление помидоров с обилием ликопина станет профилактикой рака простаты, легких, желудка и молочной железы. Кроме того, такая пищевая привычка позволит поддерживать уровень артериального давления, а также защитит от ультрафиолетового излучения и фотостарения.

