Россия может получить новый рынок для своей продукции в неожиданном месте Посол Афганистана в Москве: эмират планирует покупать нефть и газ у России

Афганистан заинтересован в покупке российских нефти и газа, заявил посол исламского эмирата в Москве Гуль Хасан в беседе с ТАСС. По его словам, для этого странам нужно решить некоторые проблемы, в первую очередь — с банковскими операциями.

В настоящее время торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на стадии развития. В случае устранения ряда проблем, в частности банковских ограничений, Афганистан сможет импортировать из России нефть, газ, медикаменты, промышленные товары, зерно, растительные масла и другую продукцию, — сказал Хасан.

В ответ эмират готов поставлять в РФ фрукты, овощи, лекарственные травы, ковры и полезные ископаемые. Глава диппредставительства добавил, что такие взаимные поставки могут значительно увеличить товарооборот между странами.

Кроме этого, посол сообщил о планах провести в Москве выставку афганских товаров. Он считает, что это мероприятие также поможет развитию торговли.

Ранее Гуль Хасан заявил, что Россия и Афганистан планируют наращивать число прямых авиарейсов. Дипломат добавил, что при этом «предпринимаются усилия по увеличению взаимных поездок граждан».