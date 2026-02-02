Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 12:09

Россия может получить новый рынок для своей продукции в неожиданном месте

Посол Афганистана в Москве: эмират планирует покупать нефть и газ у России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Афганистан заинтересован в покупке российских нефти и газа, заявил посол исламского эмирата в Москве Гуль Хасан в беседе с ТАСС. По его словам, для этого странам нужно решить некоторые проблемы, в первую очередь — с банковскими операциями.

В настоящее время торгово-экономические отношения между двумя странами находятся на стадии развития. В случае устранения ряда проблем, в частности банковских ограничений, Афганистан сможет импортировать из России нефть, газ, медикаменты, промышленные товары, зерно, растительные масла и другую продукцию, — сказал Хасан.

В ответ эмират готов поставлять в РФ фрукты, овощи, лекарственные травы, ковры и полезные ископаемые. Глава диппредставительства добавил, что такие взаимные поставки могут значительно увеличить товарооборот между странами.

Кроме этого, посол сообщил о планах провести в Москве выставку афганских товаров. Он считает, что это мероприятие также поможет развитию торговли.

Ранее Гуль Хасан заявил, что Россия и Афганистан планируют наращивать число прямых авиарейсов. Дипломат добавил, что при этом «предпринимаются усилия по увеличению взаимных поездок граждан».

Россия
Афганистан
послы
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоозащитник ответил, нужно ли закрывать зоокафе
Макрону предрекли обидный статус после эпопеи с госбюджетом
Жителям Свердловской области раскрыли причину роста цен на молоко
В Ленобласти задержали группу предполагаемых черных риелторов
В Мурино раскрыли пособников украинских мошенников
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.