Россия собирается расширить авиасообщение с одной страной

Россия и Афганистан планируют наращивать число прямых авиарейсов, заявил ТАСС посол Афганистана в РФ Гуль Хасан. Он добавил, что при этом «предпринимаются усилия по увеличению взаимных поездок граждан».

Авиакомпания Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырех лет выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Также ведется работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой, — подчеркнул дипломат.

Тем временем появилась информация, что количество еженедельных авиарейсов из России в Израиль сократилось с 65 в 2019 году до 24 в 2025 году. Из восьми российских городов, связанных с Израилем авиасообщением, осталось только пять.

Ранее стало известно, что популярный среди россиян египетский курорт Хургада активно переориентируется с туристов из арабских стран на европейцев. Это привело к культурному разрыву и трансформации структуры туризма в регионе.

Тем временем выяснилось, что Россия может отменить визовый режим с четырьмя странами — Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что речь идет о краткосрочных поездках — от 30 до 90 дней.