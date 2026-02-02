Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 00:54

Россия собирается расширить авиасообщение с одной страной

Россия и Афганистан планируют расширить прямые перелеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия и Афганистан планируют наращивать число прямых авиарейсов, заявил ТАСС посол Афганистана в РФ Гуль Хасан. Он добавил, что при этом «предпринимаются усилия по увеличению взаимных поездок граждан».

Авиакомпания Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырех лет выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Также ведется работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой, — подчеркнул дипломат.

Тем временем появилась информация, что количество еженедельных авиарейсов из России в Израиль сократилось с 65 в 2019 году до 24 в 2025 году. Из восьми российских городов, связанных с Израилем авиасообщением, осталось только пять.

Ранее стало известно, что популярный среди россиян египетский курорт Хургада активно переориентируется с туристов из арабских стран на европейцев. Это привело к культурному разрыву и трансформации структуры туризма в регионе.

Тем временем выяснилось, что Россия может отменить визовый режим с четырьмя странами — Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини. Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что речь идет о краткосрочных поездках — от 30 до 90 дней.

Россия
Афганистан
рейсы
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный кулак России: почему Европа до дрожи боится Балтийского флота
Россия собирается расширить авиасообщение с одной страной
Трамп рассказал, как решил бы финансовые проблемы ООН
Съемное жилье и отсутствие денег: Долина рассказала о жизни после скандала
В Госдуме рассказали о заключении мира между РФ и Японией
Постояльцев интерната в Прокопьевске заставляют работать с пяти утра
В Иране обнародовали имена почти трех тысяч погибших в ходе протестов
«Это наша земля»: Россия заставит Японию признать правду о Курилах
В Европе отреагировали на заявление Каллас о переговорах с Россией
«Без перекладывания ответственности»: глава МИД Франции о контактах с РФ
На Кубани фрагменты БПЛА упали на территорию частного дома
ПВО уничтожила десятки беспилотников ВСУ в разных регионах России
Стало известно, почему ВСУ боятся боевых действий в лесу под Сумами
В Белгородской области дрон ВСУ уничтожил грузовик и тяжело ранил водителя
Еще два аэропорта на Кавказе закрылись
Житель Новой Москвы нашел в упаковке рыбы опасное вещество
Развод с Бероевым, измена, критика Богомолова: как живет Ксения Алферова
Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики отправятся в Абу-Даби
«Я бы умерла»: Долина раскрыла, как смогла пережить ситуацию с квартирой
БПЛА ВСУ повредили многоэтажку в Славянске-на-Кубани
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.