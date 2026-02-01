Зимняя Олимпиада — 2026
Простой рецепт крема для торта: только сметана, сгущенка и ничего лишнего

Крем для торта из сметаны и сгущенки, пошаговый рецепт с фото
Если необходимо на скорую руку приготовить простейший крем для торта, который точно получится вкусным, то вам потребуется только три ингредиента — сметана, сгущенка и немного ванильного сахара. Делимся рецептом.

Ингредиенты:

  • свежая сметана — 300 г;
  • сгущенка — 150 г;
  • ванильный сахар — 1 ст. л.

Сметану и сгущенку оставить при комнатной температуре на час. Затем сметану вылить в глубокую емкость и взбивать миксером на высоких оборотах, пока масса не начнет подниматься. После этого вливать тонкой струйкой сгущенку, продолжая работать венчиком. Затем понемногу всыпать ванильный сахар и взбивать смесь до устойчивой консистенции. Всего на приготовление такого крема может уйти до 20 с лишним минут. После того как крем готов, уберите его в холодильник на час, чтобы он загустел. После этого им можно смазывать бисквит.

десерты
кремы
кулинария
рецепты
торты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
