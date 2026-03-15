Этот кофейный топпинг — волшебная палочка для десертов. Легкая горчинка, бархатная текстура и аромат свежесваренного эспрессо

Кофейный крем — это не просто дополнение, а полноценный инструмент для кулинарного творчества. Он одинаково роскошно смотрится и на шарике ванильного мороженого, и на теплом брауни.

Что понадобится

Холодные сливки 33% жирности — 250 мл, сахарная пудра — 2-3 ст. ложки, ванильный сахар или экстракт — 1 ч. ложка, мелкомолотый порошок эспрессо или растворимый кофе — 1-1,5 ч. ложки.

Как я его готовлю

Для гарантированного успеха все ингредиенты и инструменты — чаша миксера и венчики — должны быть хорошо охлаждены. В глубокую холодную чашу переливаю жирные сливки, добавляю сахарную пудру, ванильный сахар и кофейный порошок. Начинаю взбивать на минимальной скорости миксера, чтобы ингредиенты просто соединились и сахар начал растворяться, не разбрызгивая сливки. Примерно через минуту постепенно увеличиваю скорость до средней, а затем и до высокой.

Взбиваю до момента, когда масса заметно загустеет, и на поверхности начнут оставаться четкие, не опадающие следы от венчиков. Важно не переусердствовать, чтобы крем не расслоился и не превратился в масло. Готовые взбитые сливки должны держать устойчивые, но нежные пики. Их можно сразу же использовать, выложив ложкой или отсадив из кондитерского мешка с насадкой-звездочкой на десерт. Для более интенсивного кофейного вкуса в сливки можно добавить не порошок, а 1-2 столовые ложки охлажденного крепкого эспрессо, но тогда стоит немного увеличить количество сахарной пудры.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.