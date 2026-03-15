Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 15:26

Этот кофейный топпинг — волшебная палочка для десертов. Легкая горчинка, бархатная текстура и аромат свежесваренного эспрессо

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кофейный крем — это не просто дополнение, а полноценный инструмент для кулинарного творчества. Он одинаково роскошно смотрится и на шарике ванильного мороженого, и на теплом брауни.

Что понадобится

Холодные сливки 33% жирности — 250 мл, сахарная пудра — 2-3 ст. ложки, ванильный сахар или экстракт — 1 ч. ложка, мелкомолотый порошок эспрессо или растворимый кофе — 1-1,5 ч. ложки.

Как я его готовлю

Для гарантированного успеха все ингредиенты и инструменты — чаша миксера и венчики — должны быть хорошо охлаждены. В глубокую холодную чашу переливаю жирные сливки, добавляю сахарную пудру, ванильный сахар и кофейный порошок. Начинаю взбивать на минимальной скорости миксера, чтобы ингредиенты просто соединились и сахар начал растворяться, не разбрызгивая сливки. Примерно через минуту постепенно увеличиваю скорость до средней, а затем и до высокой.

Взбиваю до момента, когда масса заметно загустеет, и на поверхности начнут оставаться четкие, не опадающие следы от венчиков. Важно не переусердствовать, чтобы крем не расслоился и не превратился в масло. Готовые взбитые сливки должны держать устойчивые, но нежные пики. Их можно сразу же использовать, выложив ложкой или отсадив из кондитерского мешка с насадкой-звездочкой на десерт. Для более интенсивного кофейного вкуса в сливки можно добавить не порошок, а 1-2 столовые ложки охлажденного крепкого эспрессо, но тогда стоит немного увеличить количество сахарной пудры.

Проверено редакцией
еда
десерты
кофе
рецепты
кремы
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.