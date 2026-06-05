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05 июня 2026 в 15:07

Гости фотографировали мое черешневое желе со сливками, как будто это бриллиант

Фото: D-NEWS.ru
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Честно, я не фанат желе, но слой черешни и сливок в этом рецепте ломает все стереотипы.

Ингредиенты

Черешня — 500 г, сахар — 100 г, лимонная цедра — 1 ч. л., желатин для черешневого слоя — 20 г, нектар черешневый — 400 мл, желатин для сливочного слоя — 10 г, сливки 11% — 200 мл, коричневый сахар — 50 г, стручок ванили — 0,5 шт., сливки 33% — 200 мл, сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала удаляю косточки из черешни и варю из сахара, воды и цедры быстрый сироп, заливаю им ягоды на 15 минут. Тем временем замачиваю желатин для черешневого слоя, потом грею нектар, ввожу желатин и остужаю.

Самое важное — ждать, пока застынет каждый слой: сначала половина черешневого желе с ягодами, потом сливочное с ванилью, а сверху оставшееся черешневое, и все это по часу в холодильнике. Перед подачей взбиваю жирные сливки с пудрой в шапку, украшаю ягодами — и вуаля.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я не фанат желе, но этот десерт меня переубедил. Меня удивило, как ярко звучит лимонная цедра в черешне — она не перебивает, а подчеркивает ягоду. Сливочная прослойка получилась нежной, как облако, и отлично контрастирует с плотным рубиновым слоем. Мой совет: не жалейте времени на украшение — гости действительно фотографируют это желе, как бриллиант, прежде чем съесть.

Проверено редакцией
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Д. Демичев
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