Крем «Марго» — мороженое, сироп и сливки в идеальном ансамбле: романтика, воплощенная в десерте

Несмотря на аристократичное название, крем «Марго» готовится удивительно просто. Основное время уходит на настаивание сиропа, а сборка десерта занимает буквально несколько минут. Идеальный финал для особенного ужина.

Что понадобится

Для фисташкового сиропа: несоленые фисташки — 50 г, сахар — 100 г, вода — 100 мл, водка или граппа — 1 ст. л.

Для десерта: ванильное мороженое (пломбир) — 300 г, сливки 33% — 200 мл, виноград без косточек — 10–12 шт., фисташки для украшения — 1 ст. л.

Как готовить

Сначала готовим фисташковый сироп: очищенные фисташки измельчаем в блендере почти до состояния муки. В небольшом сотейнике соединяем сахар с водой, доводим до кипения и провариваем 3 минуты.

Добавляем фисташковую крошку и варим еще 4 минуты на среднем огне. Снимаем с плиты, плотно закрываем крышкой и оставляем настаиваться на 6 часов (или на ночь).

В полностью остывший сироп вливаем алкоголь и тщательно процеживаем через двойной слой марли. Для сборки десерта в креманки или бокалы с помощью ложки для мороженого выкладываем шарики пломбира.

Сливки взбиваем миксером до устойчивых пиков и перекладываем в кондитерский мешок с насадкой. Каждый шарик мороженого поливаем 1-2 ч. л. фисташкового сиропа, украшаем розочкой из взбитых сливок, виноградом и дроблеными фисташками. Подаем немедленно.