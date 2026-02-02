Десерт за 15 минут вместо сырников. Яблочная начинка с корицей в хрустящем лаваше. Жарю на сковороде — пальчики оближешь

Этот рецепт создан для момента капитуляции перед желанием съесть что-то сладкое, домашнее и теплое прямо сейчас. Пока вы успеваете вскипятить чайник, на сковороде уже томятся яблоки с корицей, а через 10 минут хрустящие золотистые конвертики будут на столе.

Для хрустяшек беру 3-4 средних яблока, очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю небольшими кубиками. В сковороде растапливаю 20 г сливочного масла, выкладываю яблоки, добавляю 3 столовые ложки сахара и 1 ч. л. молотой корицы. Тушу на среднем огне 5–7 минут, помешивая, пока яблоки не станут мягкими, а выделившийся сок не загустеет до состояния сиропа. Снимаю с огня и даю начинке полностью остыть. Два больших тонких армянских лаваша разрезаю на квадраты со стороной примерно 15 см. На центр каждого квадрата выкладываю 1,5–2 ст. л. остывшей яблочной начинки. Сворачиваю конвертик: сначала подгибаю два противоположных края к центру, затем заворачиваю лаваш плотным рулетом от себя. Край можно слегка смазать водой или взбитым яйцом, чтобы он не раскрылся. В чистой сковороде разогреваю смесь растительного масла и оставшегося сливочного (около 30 г). Выкладываю конвертики швом вниз. Обжариваю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до ровного золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Выкладываю готовые хрустяшки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подаю теплыми, посыпав сверху сахарной пудрой.

