02 февраля 2026 в 09:06

Россиянок начнут массово проверять на рак шейки матки

Тест на ВПЧ включили в программу диспансеризации для женщин в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тест на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) включили в программу диспансеризации женщин в 2026 году, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в статье для KP.RU. Анализ будут проходить россиянки от 21 до 49 лет.

Программа диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья женщин также расширена с 2026 года. Теперь она дополнена двумя дополнительными исследованиями: определением ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ), — отметил глава ведомства.

Также при диспансеризации женщины будут проходить жидкостную цитологию шейки матки. Тест назначат тем, у кого первичное исследование на ВПЧ даст положительный результат.

Мурашко сообщил, что государство увеличило финансирование программ репродуктивного здоровья. Объем средств, выделенных на процедуры ЭКО, вырос на 14,6%. Теперь семьи, где выявлены генетические или хромосомные заболевания у детей, смогут бесплатно пройти предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов по полису ОМС.

Вирус папилломы человека — это распространенная инфекция, которая передается в основном половым путем, а также через контакт кожи и слизистых. Некоторые его типы, включая 16-й и 18-й, могут вызывать предраковые изменения и рак шейки матки. Инфекция часто протекает без симптомов, поэтому человек может не знать о заражении.

Прежде глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что вакцинация против ВПЧ может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок с 2027 года. Для этого в 2026 году необходимо принять соответствующее законодательное решение.

