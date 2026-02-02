Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 08:49

Россиянам назвали норму рабочих часов в феврале

Директор по персоналу Санина: россияне будут работать в феврале 152 часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многие трудоспособные россияне отработают в феврале 152 часа, заявила в беседе с РИА Новости специалист по персоналу Юлия Санина. По ее словам, это касается тех, чей график составляет стандартные 40 часов в неделю.

Установленная норма рабочего времени для занятых на 40-часовой рабочей неделе составит 152 часа, — подчеркнула собеседница агентства.

Для сотрудников с другим графиком работы показатели будут иными, уточнила она. Так, те, кто трудится по 36 часов еженедельно, должны будут отработать в феврале 136,8 часа. Для работников с 24-часовой недельной нагрузкой норма в этом месяце составит 91,2 часа, резюмировала Санина.

Ранее юрист Александр Южалин рассказал, что россияне с пятидневной рабочей неделей в феврале 2026 года получат девять выходных дней. Отдых включает в себя выходные и праздник 23 Февраля, День защитника Отечества. В итоге на месяц приходится 19 рабочих дней, отметил эксперт.

До этого член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб допустила, что Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Однако, по ее мнению, на данный момент это невозможно. Депутат объяснила, что причины кроются в санкциях и работе экономики в режиме повышенной нагрузки.

