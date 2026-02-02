Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 09:59

Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру

Продюсер Рудченко: заявлением о съемной квартире Долина решила давить на жалость

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заявлением о переезде на съемную квартиру певица Лариса Долина давит на жалость, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артистка лукавит, так как за долгие годы выступлений могла заработать на несколько объектов жилой недвижимости.

Считаю, что Долина лукавит. Предполагаю, что за долгие годы триумфального шествия на эстраде вполне заработала не только на одну квартиру, но и обеспечила недвижимостью детей. Это информационный повод, опять же, чтобы давить на жалость. Даже быть средним исполнителем и поехать на отдых в Дубай, предположительно потратив 1,5 млн рублей без жилья — это странно, — отметил Рудченко.

Эксперт подчеркнул, что Долиной стоило признать неправоту в вопросе квартирного скандала и продолжать работать. Он также напомнил об информации в СМИ о транспортных средствах и особняке Долиной.

С ее стороны уже хватит давить на жалость. Нужно было признать, что неправильно поступила и работать дальше. Может быть пытается получить субсидию или государственное жилье. Да, опять же, в СМИ сообщали, что у нее есть особняк, за который она также задолжала, есть транспортные средства, бизнес, — подытожил Рудченко.

Ранее Долина призналась, что арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры.

До этого Долина провела первый в 2026 году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово, который собрал аншлаг. Начало мероприятия задержали на 15 минут, зал был заполнен более чем на 95%, многие зрители пришли с цветами.

Лариса Долина
квартиры
знаменитости
певицы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер ответил, как слова о съемном жилье отразятся на имидже Долиной
Скончался бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики
Медведев указал, кто совершает преступления в Донбассе и Новороссии
Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие
В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров
Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой
«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине
Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине
Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам
«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3
В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян
В России могут ограничить действие некоторых карт Visa и Mastercard
В Совбезе оценили вероятность признания Россией выборов на Украине
В России введут новые тарифы для энергоемких компаний
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении
Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников
Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.