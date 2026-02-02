Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру Продюсер Рудченко: заявлением о съемной квартире Долина решила давить на жалость

Заявлением о переезде на съемную квартиру певица Лариса Долина давит на жалость, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артистка лукавит, так как за долгие годы выступлений могла заработать на несколько объектов жилой недвижимости.

Считаю, что Долина лукавит. Предполагаю, что за долгие годы триумфального шествия на эстраде вполне заработала не только на одну квартиру, но и обеспечила недвижимостью детей. Это информационный повод, опять же, чтобы давить на жалость. Даже быть средним исполнителем и поехать на отдых в Дубай, предположительно потратив 1,5 млн рублей без жилья — это странно, — отметил Рудченко.

Эксперт подчеркнул, что Долиной стоило признать неправоту в вопросе квартирного скандала и продолжать работать. Он также напомнил об информации в СМИ о транспортных средствах и особняке Долиной.

С ее стороны уже хватит давить на жалость. Нужно было признать, что неправильно поступила и работать дальше. Может быть пытается получить субсидию или государственное жилье. Да, опять же, в СМИ сообщали, что у нее есть особняк, за который она также задолжала, есть транспортные средства, бизнес, — подытожил Рудченко.

Ранее Долина призналась, что арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры.

До этого Долина провела первый в 2026 году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово, который собрал аншлаг. Начало мероприятия задержали на 15 минут, зал был заполнен более чем на 95%, многие зрители пришли с цветами.