Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 18:55

В Госдуме допустили переход россиян к четырехдневной рабочей неделе

Депутат Бессараб: четырехдневная рабочая неделя в России возможна лишь в будущем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, однако на данный момент это невозможно, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она объяснила, что причины кроются в санкциях и работе экономики в режиме повышенной нагрузки.

На данный момент мы к этому не готовы. Потому что все эти эксперименты нужно вводить при стабилизации экономики, а мы находимся сейчас под гнетом более 32 тыс. западных санкций, — отметила Бессараб.

По ее словам, многие производства, включая оборонные, работают в три смены без выходных, и сокращение рабочей недели создаст дополнительную нагрузку. В перспективе, как отметила парламентарий, внедрение искусственного интеллекта, роботизация и цифровизация позволят сократить рабочее время. Но этот переход станет возможным только после стабилизации экономической ситуации.

Ранее стало известно, что свыше 50% жителей России готовы перейти на сокращенную рабочую неделю при условии изменений в организации труда. Большинство потратили бы его на отдых, общение с близкими, хобби и короткие поездки.

Светлана Бессараб
Госдума
недели
сокращения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над российскими регионами перехватили девять вражеских БПЛА
Юнашев назвал самый сложный вопрос на переговорах в Абу-Даби
В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса
Раскрыта дата нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби
Рябков рассказал об «анкориджских» настроениях на переговорах в Абу-Даби
Самая жесткая атака СВО, безжалостные удары по цехам БПЛА: что будет дальше
«Голова взрывается изнутри»: в США рассказали о секретном звуковом оружии
Вор с амнезией проник в дом ради трапезы и забыл там документы
Молодых украинских контрактников могут повторно мобилизовать в ВСУ
В МГУ в честь праздника разливали медовуху
Крид, уход из Black Star, тайна возраста: как живет певица Клава Кока
Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%
«Раздраженный и дерганый»: Зеленский пережил срыв перед встречей в ОАЭ
Россиянин поссорился с женой из-за пиццы и устроил стрельбу
Что такое пробиотики простыми словами и в чем их польза для организма
Орбан сравнил Гренландию с кубиком льда для виски Трампа
Орбан предложил Украине статус буферного государства
Снег и дожди в Афганистане унесли жизни 60 человек
Китай «сел на диету» без российских углеводов
Народный артист Андрей Соколов сообщил о семейной трагедии
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.