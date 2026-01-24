В Госдуме допустили переход россиян к четырехдневной рабочей неделе Депутат Бессараб: четырехдневная рабочая неделя в России возможна лишь в будущем

Россия со временем перейдет к четырехдневной рабочей неделе, однако на данный момент это невозможно, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru. Она объяснила, что причины кроются в санкциях и работе экономики в режиме повышенной нагрузки.

На данный момент мы к этому не готовы. Потому что все эти эксперименты нужно вводить при стабилизации экономики, а мы находимся сейчас под гнетом более 32 тыс. западных санкций, — отметила Бессараб.

По ее словам, многие производства, включая оборонные, работают в три смены без выходных, и сокращение рабочей недели создаст дополнительную нагрузку. В перспективе, как отметила парламентарий, внедрение искусственного интеллекта, роботизация и цифровизация позволят сократить рабочее время. Но этот переход станет возможным только после стабилизации экономической ситуации.

Ранее стало известно, что свыше 50% жителей России готовы перейти на сокращенную рабочую неделю при условии изменений в организации труда. Большинство потратили бы его на отдых, общение с близкими, хобби и короткие поездки.