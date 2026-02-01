Накрываем стол на день рождения для взрослых: быстро, вкусно, недорого

Что приготовить на день рождения для взрослых: быстро, вкусно и недорого

Конечно, чаще всего к празднованию дня рождения мы готовимся заранее. Однако может случиться так, что вы отмечать не собирались, а гости к вам пришли. Расскажем, как быстро, вкусно и недорого накрыть стол в честь дня рождения для взрослой компании.

Готовим закуски

Разумеется, приготовить закуски можно из того, что есть в холодильнике. Предлагаем несколько идей, чтобы быстро поставить на стол несколько блюд.

Закуска «Поцелуйчики»

Такой вариант закуски подходит для крепких напитков, например водки или коньяка. Для ее приготовления нужен любой твердый сыр, лимон или лайм и, при желании, сахар. На тарелку сервируем нарезанный пластинками сыр, на каждый кусочек которого укладываем ломтик лимона. Когда такой «бутерброд» отправляешь в рот, то из-за кислого лимона непроизвольно издаешь звук, похожий на громкий поцелуй. Для смягчения эффекта дольку лимона можно посыпать щепоткой сахара.

Закуска «Баварская»

Простая и быстрая в приготовлении закуска, для которой потребуется сыр моцарелла, помидоры, свежий базилик и соевый соус. Моцареллу нарезать ломтиками, помидоры — кружочками. Выложить, чередуя, кусочки на блюдо, слегка полить соевым соусом и украсить листочками базилика.

Просто рецепт закуски Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зимние запасы

В доме, где хозяйки занимаются зимними заготовками, даже к концу лета нередко остаются запасы солений. Если необходимо быстро накрыть на стол, то тарелка с кусочками маринованных огурцов или помидоров может спасти ситуацию.

Подаем на стол быстрые салаты

Застолье в России не может обойтись без обилия салатов. Предлагаем несколько рецептов, которые можно приготовить на скорую руку.

Салат, который не надо резать

Согласно рецепту, хозяйке понадобится банка консервированной белой фасоли в томатном соусе, банка консервированной красной фасоли в собственном соку, банка консервированной кукурузы, майонез и чесночные сухарики.

Из всех консервов слить жидкость, смешать бобовые в одной миске, заправить майонезом, при желании посолить и поперчить, перемешать и посыпать сухариками.

Сытный и быстрый салат с копченой колбасой

Для этого салата все же придется немного поработать ножом. Копченую колбасу нарезать соломкой, свежие огурцы — кубиками, добавить нарезанное яйцерезкой вареное яйцо, измельчить свежий укроп, все заправить майонезом. Подавать на стол удобнее в креманках.

Летний салат

Традиционный салат из огурцов и помидоров с зеленью никто не отменял. Он готовится быстро, а ингредиенты для него в теплое время года есть в любом холодильнике. В любой пропорции режем в миску свежие огурцы, помидоры, при желании — болгарский перец, добавляем измельченную зелень, соль и перец, заправляем растительным маслом, сметаной или майонезом.

Рецепт летнего салата Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что придумать на горячее

Самый быстрый вариант приготовить что-то на горячее — отбить куриное филе, замариновать его в любых специях, например в соли с перцем, и обжарить с обеих сторон на сковороде в течение 8 минут.

На гарнир проще и быстрее всего приготовить макароны или потушить готовую овощную смесь. Если в доме есть молодая картошка свежего урожая, то можно отварить ее прямо в кожуре и подать на стол со сметаной.

Десерты на скорую руку

На скорую руку можно приготовить множество десертов. Предлагаем несколько простых рецептов.

Ягоды со сливками

Сливки 33% взбить миксером до устойчивой пены, добавить сахар по вкусу. Их можно подать с любыми свежими ягодами.

Рецепт десерта на скорую руку Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арбуз и дыня

Если сезон арбузов и дынь в разгаре, то сладкое лакомство можно порезать кусочками любых размеров и поставить на стол.

Идеальный десерт для лета. Для его приготовления замороженные ягоды необходимо измельчить блендером до состояния пюре. При желании добавить сахар, мед или любой сироп.

Ну и конечно, на стол необходимо поставить алкоголь. Рецепты блюд, которые мы предложили, подходят как для вина, так и для ликеров, настоек и крепкого алкоголя. Важно, что все продукты можно приобрести в ближайшем супермаркете или заказать на дом. На то, чтобы накрыть такой стол на день рождения для взрослых, у хозяйки уйдет не более 30–40 минут, или намного меньше, если гости помогут на кухне. Главное, что все это готовится быстро, продукты стоят недорого, а все блюда очень вкусные.

