Салат из курицы в китайском стиле: свежий и пикантный вкус Азии

Китайская кухня известна своими яркими вкусами, богатством специй и разнообразием ингредиентов. Представляем вам один из легких и вкусных рецептов — салат из курицы в китайском стиле.

Это блюдо сочетает в себе легкость, пикантность и свежесть, идеально подходя для ужина или закуски на праздничном столе. Основные ингредиенты салата — курица, свежие овощи и уникальная заправка — создают невероятный баланс вкусов. Попробуйте этот салат и откройте для себя новые горизонты китайской кухни прямо на своей кухне!

Ингредиенты

2 куриных филе (большие)

1 морковка

1 огурец (свежий)

1 сладкий перец (красный или желтый)

2 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. рисового уксуса (или яблочного)

1 ч. л. сахара

1 ст. л. кунжутного масла

1 ч. л. молотого имбиря (или свежего)

1 ст. л. поджаренного кунжута

Зеленый лук на свое усмотрение

Соль и перец на свое усмотрение

Пошаговый процесс приготовления

Отварите куриные филе в предварительно подсоленной воде до готовности — около 20–25 минут. Когда курица будет готова, остудите её и нарежьте на тонкие полоски или кубики. Пока курица остывает, нарежьте овощи. Морковку можно натереть на крупной терке или нарезать полосками. Огурец лучше нарезать тонкими ломтиками, а перец — полосками. Все овощи должны быть нарезаны так, чтобы они хорошо сочетались с курицей. Для заправки смешиваем соевый соус, рисовый уксус, сахар, кунжутное масло и молотый имбирь. Перемешайте, дабы сахар растворился, а все ингредиенты объединились. В большой емкости смешиваем нарезанную курицу, овощи и зелёный лук (по желанию). Полейте салат заправкой и перемешайте. Убедитесь, что все ингредиенты как следует покрыты соусом. Подавайте салат, посыпав сверху поджаренным кунжутом для дополнительного аромата и хрустящей текстуры. Салат можно подать сразу же или дать ему немного настояться в холодильнике, чтобы все вкусы лучше смешались.

Советы по приготовлению

Если вы любите пикантные блюда, добавьте в заправку немного соуса чили или красного перца.

Для вегетарианской версии замените куриное мясо на тофу, который отлично впитает соус и придаст салату нужную текстуру.

Вы можете экспериментировать с овощами, добавляя, например, редьку, капусту или китайскую капусту (пак чой).

Этот салат особенно хорош в летнее время, когда хочется чего-то легкого и освежающего.

Ранее мы поделились рецептом банановых маффинов без сахара.