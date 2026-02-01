Зимняя Олимпиада — 2026
Салат из курицы в китайском стиле: свежий и пикантный вкус Азии

Салат из курицы в китайском стиле: пошаговый рецепт свежего и пикантного блюда
Китайская кухня известна своими яркими вкусами, богатством специй и разнообразием ингредиентов. Представляем вам один из легких и вкусных рецептов — салат из курицы в китайском стиле.

Это блюдо сочетает в себе легкость, пикантность и свежесть, идеально подходя для ужина или закуски на праздничном столе. Основные ингредиенты салата — курица, свежие овощи и уникальная заправка — создают невероятный баланс вкусов. Попробуйте этот салат и откройте для себя новые горизонты китайской кухни прямо на своей кухне!

Ингредиенты

  • 2 куриных филе (большие)
  • 1 морковка
  • 1 огурец (свежий)
  • 1 сладкий перец (красный или желтый)
  • 2 ст. л. соевого соуса
  • 1 ст. л. рисового уксуса (или яблочного)
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст. л. кунжутного масла
  • 1 ч. л. молотого имбиря (или свежего)
  • 1 ст. л. поджаренного кунжута
  • Зеленый лук на свое усмотрение
  • Соль и перец на свое усмотрение

Пошаговый процесс приготовления

  1. Отварите куриные филе в предварительно подсоленной воде до готовности — около 20–25 минут. Когда курица будет готова, остудите её и нарежьте на тонкие полоски или кубики.
  2. Пока курица остывает, нарежьте овощи. Морковку можно натереть на крупной терке или нарезать полосками. Огурец лучше нарезать тонкими ломтиками, а перец — полосками. Все овощи должны быть нарезаны так, чтобы они хорошо сочетались с курицей.
  3. Для заправки смешиваем соевый соус, рисовый уксус, сахар, кунжутное масло и молотый имбирь. Перемешайте, дабы сахар растворился, а все ингредиенты объединились.
  4. В большой емкости смешиваем нарезанную курицу, овощи и зелёный лук (по желанию). Полейте салат заправкой и перемешайте. Убедитесь, что все ингредиенты как следует покрыты соусом.
  5. Подавайте салат, посыпав сверху поджаренным кунжутом для дополнительного аромата и хрустящей текстуры. Салат можно подать сразу же или дать ему немного настояться в холодильнике, чтобы все вкусы лучше смешались.

Советы по приготовлению

  • Если вы любите пикантные блюда, добавьте в заправку немного соуса чили или красного перца.
  • Для вегетарианской версии замените куриное мясо на тофу, который отлично впитает соус и придаст салату нужную текстуру.
  • Вы можете экспериментировать с овощами, добавляя, например, редьку, капусту или китайскую капусту (пак чой).
  • Этот салат особенно хорош в летнее время, когда хочется чего-то легкого и освежающего.

Ранее мы поделились рецептом банановых маффинов без сахара.

