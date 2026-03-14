Курица во сне: к деньгам или хлопотам

Курица во сне — это яркий образ, который популярные сонники, такие как Миллера, Цветкова и Хассе, трактуют как предвестие тепла домашнего очага и семейных радостей. Она символизирует плодородие, материнскую заботу и материальное благополучие, обещая рост доходов или прибавление в семье. Если птица кудахчет или несет яйца, ждите приятных новостей: возможно, впереди визит родственников или удачная сделка. Белая курица сулит чистую удачу, черная — мелкие интриги от недоброжелателей, а наседка с цыплятами предвещает гармонию и процветание в доме.

Обилие кур во сне предупреждает о хлопотах: готовьтесь к гостям или упорному труду ради цели. Летающая курица — редкий знак перемен к лучшему, а пойманная — к выгодному приобретению. Кормить птицу значит окружить себя заботой, но убивать ее — к неудачам и конфликтам. Курица олицетворяет провидение, а в христианском контексте — защиту близких.

Для мужчин такой сон — знак успеха в делах: крупная прибыль от сделок или признание заслуг. Петух рядом с курами усиливает удачу. А жареная курица — к дружеской встрече с благоприятным исходом.

Женщинам образ сулит легкость и романтику: на горизонте предложение руки или беременность, особенно если курица высиживает птенцов. Фрейд видит в яйцах встречу с судьбой, а в наседке — семейное счастье. Однако это также напоминание о том, что легкомысленное поведение может привести к мелким ошибкам.

Сны индивидуальны, учитывайте эмоции и детали для точной расшифровки.

