24 января 2026 в 18:18

Куры зимой не несут яйца? Спасем яйценоскость с помощью копеечного средства: лайфхак от птицевода

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зима — непростое время для домашних кур: из‑за нехватки естественного корма птицы начинают меньше нестись. Но ситуацию можно исправить без серьезных затрат. Опытные птицеводы знают: порой достаточно добавить в рацион простой и недорогой компонент, чтобы вернуть несушкам активность и продуктивность. Один из таких проверенных способов — включение в питание рыбьего жира, богатого витаминами A, D, E и омега‑3 жирными кислотами.

Птицевод Владимир Демидов делится своим рецептом: на 1 кг зерносмеси (пшеница, ячмень и кукуруза) он добавляет 1 ст. л. рыбьего жира. Смесь дают курсами по 12 дней, затем делают перерыв. Чтобы полезные вещества лучше усвоились, жир вводят в зерно за 15 минут до кормления. Утром птицы получают обогащенную смесь, днем — влажную мешанку, а вечером — чистое зерно. Уже через неделю заметны перемены: куры становятся активнее, а количество яиц постепенно растет — с 6 до 9−12 штук в день. Такой простой прием помогает поддержать яйценоскость без лишних хлопот и затрат.

Ранее сообщалось, что зима — непростое время для домашних несушек: холод, короткий световой день и стресс могут свести яйценоскость к нулю. Но опытные птицеводы знают: при правильном уходе куры будут радовать яйцами почти так же активно, как летом. Никаких дорогих добавок — только проверенные приемы, которые легко воплотить в любом хозяйстве.

Марина Макарова
М. Макарова
