Краснокнижные котята напали на курятник в Приморье Центр «Тигр»: двух лесных котят поймали в Приморье за охотой на кур

Два краснокнижных дальневосточных лесных котенка напали на курятник в Приморье. Хищников доставили в центр реабилитации «Тигр» в Приморье, сообщает учреждение.

Кошачьих в центре «Тигр» стало еще больше! Два котенка дальневосточного лесного кота были отловлены в одном из подсобных хозяйств, как часто случается — молодые кошки решили охотиться на кур, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что амурского тигра, убившего домашнюю лошадь в Приморском крае, выпустили на волю. По данным источника, хищник задрал коня на свободном выпасе.

До этого специалисты завершили операцию по отлову молодого амурского тигра, который терроризировал окрестности села Барабаш в Приморском крае, заявили в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда». Хищника, который охотился на собак, успешно поймали.

Также амурский тигр погиб в результате ДТП на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, хищник выбежал на проезжую часть под колеса Nissan X-Trail. От удара его отбросило на попутные машины.