В Приморье выпустили на волю убившего лошадь тигра

Амурского тигра, убившего домашнюю лошадь в Приморском крае, выпустили на волю, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Он также опубликовал соответствующие кадры. По данным источника, хищник задрал коня на свободном выпасе.

Как уточнил канал, осмотр показал, что зверь полностью здоров, поэтому было принято решение вывезти его в лес. В опубликованном ролике видно, как после открытия клетки тигр громко рычит и размахивает лапами. Вскоре хищник скрылся из поля зрения.

Тигра поймали в Приморском крае на прошлой неделе, 8 января. Его схватили в окрестностях поселка Ключевой. Власти уточнили, что этот крупный самец 6 января напал на домашнюю лошадь. После поимки тигра доставили в реабилитационный «Центр Тигр» в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра.

До этого фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» запечатлела необычное поведение амурского тигра. Хищник проявил трогательную нежность к стволу редчайшей пихты цельнолистной. Камера была установлена у маркировочного дерева — важной точки для обмена запаховыми сигналами между животными.