16 февраля 2026 в 05:59

Амурский тигр загрыз охотника в Приморском крае

Минприроды: в Приморье ищут смертельно ранившего охотника амурского тигра

Амурский тигр Амурский тигр Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Чугуевском округе Приморского края амурский тигр смертельно ранил охотника. Сейчас специалисты охотнадзора проводят проверку и принимают меры по изъятию хищника из дикой природы, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в 20 километрах от населенного пункта, когда мужчина доставлял корма на подкормочную площадку. На место оперативно выехали сотрудники ведомства.

В Чугуевском округе Приморского края зафиксирован трагический инцидент с участием амурского тигра. Нападение произошло в 20 километрах от населённого пункта. Жертвой хищника стал охотник, осуществлявший доставку кормов на подкормочную площадку, — уточняется в сообщении.

Угрозы для жителей ближайших деревень нет, подчеркнул представитель минприроды. Обстоятельства нападения выясняются.

Амурский тигр — редчайший хищник, занесенный в Красную книгу. В России его популяция насчитывает около 750 особей, обитающих в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

Ранее гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что в Приморском крае дальневосточный леопард напал на собаку и кошку. Хищник сначала схватил собаку и утащил в лес, однако ей удалось сбежать. После этого животное вернулось и набросилось на кошку — от нее остались лишь клочки шерсти.

