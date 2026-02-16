Амурский тигр загрыз охотника в Приморском крае

В Чугуевском округе Приморского края амурский тигр смертельно ранил охотника. Сейчас специалисты охотнадзора проводят проверку и принимают меры по изъятию хищника из дикой природы, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в 20 километрах от населенного пункта, когда мужчина доставлял корма на подкормочную площадку. На место оперативно выехали сотрудники ведомства.

Угрозы для жителей ближайших деревень нет, подчеркнул представитель минприроды. Обстоятельства нападения выясняются.

Амурский тигр — редчайший хищник, занесенный в Красную книгу. В России его популяция насчитывает около 750 особей, обитающих в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях.

Ранее гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что в Приморском крае дальневосточный леопард напал на собаку и кошку. Хищник сначала схватил собаку и утащил в лес, однако ей удалось сбежать. После этого животное вернулось и набросилось на кошку — от нее остались лишь клочки шерсти.