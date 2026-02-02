Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 15:44

Дальневосточный леопард напал на собаку и кошку в Приморье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Приморском крае дальневосточный леопард напал на собаку и кошку, пишет 360.ru со ссылкой на гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева. Хищник сначала схватил собаку и утащил в лес, однако ей удалось сбежать. После этого животное вернулось и набросилось на кошку — от нее остались лишь клочки шерсти.

В Приморье к людям обычно выходят тигры, однако леопарды в последнее время тоже стали следовать их примеру. Просто вторые, скажем так, не вызывают столь большого интереса. Населенный пункт, в котором произошло нападение, больше используется как дачный. Сейчас там мало людей, — уточнил Арамилев.

По его словам, согласно информации Охотнадзора, у напавшего на домашних животных хищника нет травм. Специалисты уже установили оборудование для наблюдения за местностью. Если леопард вновь нападет на питомцев, его отловят и переместят на другой участок.

Ранее в Приморском крае водитель заснял, как его автомобиль окружила семья диких тигров на заснеженной лесной дороге. На кадрах один тигренок идет прямо перед машиной, а другой обходит по обочине и поднимается на склон. По словам автора видео, тигрят было трое, вероятно, они пытались догнать мать, которая ушла вперед.

кошки
собаки
леопарды
Приморье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, почему молодые семьи все чаще уезжают из городов
Тысяча убитых и ликвидация Зеленского: новости СВО на вечер 2 февраля
Число погибших в страшном ДТП с автобусом увеличилось
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Швейцарии
Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета
Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году
Появились подробности о поиске контактировавших с зараженными оспой обезьян
Страшное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни пяти детей
Лондон высылает российского дипломата
Автоэксперт рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили
Два магазина внезапно «спустились» под землю и попали на видео
На Украине выросло число сторонников вывода войск из Донбасса
Раскрыты детали о подозреваемом в похищении мальчика в Петербурге
Аналитик раскрыл, из-за чего рухнули биржевые цены на золото и серебро
В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Несколько российских вузов оказались в поле зрения Рособрнадзора
Единый центр военного комиссариата начал работу на севере Москвы
В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога
Инсульт не помог Васе Бандиту избежать наказания
Военэксперт ответил, кто стоит за отправкой наемников из Аргентины в ВСУ
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.