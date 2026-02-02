Дальневосточный леопард напал на собаку и кошку в Приморье

В Приморском крае дальневосточный леопард напал на собаку и кошку, пишет 360.ru со ссылкой на гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева. Хищник сначала схватил собаку и утащил в лес, однако ей удалось сбежать. После этого животное вернулось и набросилось на кошку — от нее остались лишь клочки шерсти.

В Приморье к людям обычно выходят тигры, однако леопарды в последнее время тоже стали следовать их примеру. Просто вторые, скажем так, не вызывают столь большого интереса. Населенный пункт, в котором произошло нападение, больше используется как дачный. Сейчас там мало людей, — уточнил Арамилев.

По его словам, согласно информации Охотнадзора, у напавшего на домашних животных хищника нет травм. Специалисты уже установили оборудование для наблюдения за местностью. Если леопард вновь нападет на питомцев, его отловят и переместят на другой участок.

Ранее в Приморском крае водитель заснял, как его автомобиль окружила семья диких тигров на заснеженной лесной дороге. На кадрах один тигренок идет прямо перед машиной, а другой обходит по обочине и поднимается на склон. По словам автора видео, тигрят было трое, вероятно, они пытались догнать мать, которая ушла вперед.