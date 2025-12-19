Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:01

Леопард утащил в лес пятилетнюю девочку и растерзал ее

В Индии леопард растерзал пятилетнюю девочку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Индии леопард утащил в лес пятилетнюю девочку и растерзал ее, сообщает издание Greater Kashmir. Ребенка не удалось спасти, в регионе начали поиски хищника.

Инцидент произошел в деревне Кхирам в индийском штате Джамму и Кашмир. Вечером леопард внезапно напал на девочку и утащил ее за собой. Родители, заметив пропажу, обратились в полицию. В ходе поисков выяснилось, что ребенок был убит хищником. Местные власти призвали жителей быть осторожными вечером и ночью из-за диких животных.

Ранее в Индии волк утащил младенца у спящей матери и растерзал его. Останки ребенка нашли в сахарном тростнике на расстоянии километра.

До этого в Индии лесники поймали тигра-людоеда, который растерзал трех человек за две недели в нескольких деревнях штата Карнатака. Им оказался 13-летний хищник, который из-за возраста уже не мог охотиться на травоядных животных и потому переключился на людей.

В октябре житель Приморского края во второй раз за 10 лет оказался жертвой нападения медведя. Последний инцидент произошел возле поселка Лазо, когда 49-летний мужчина собирал шишки и неожиданно столкнулся с хищником.

Индия
леопарды
нападения
дети
хищники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Нутрициолог ответила, какое мясо подходит для ежедневного употребления
Врач оценила риски распространения детского туберкулеза в Новосибирске
Магнитные бури сегодня, 19 декабря: что завтра, сильные боли, давление
Почему не работает WhatsApp 19 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
«Орешник» прибыл в Белоруссию
В США раскрыли, кто настроил Путина против Запада
Судья нецензурно выругался в микрофон во время матча КХЛ
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.