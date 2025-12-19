Леопард утащил в лес пятилетнюю девочку и растерзал ее В Индии леопард растерзал пятилетнюю девочку

В Индии леопард утащил в лес пятилетнюю девочку и растерзал ее, сообщает издание Greater Kashmir. Ребенка не удалось спасти, в регионе начали поиски хищника.

Инцидент произошел в деревне Кхирам в индийском штате Джамму и Кашмир. Вечером леопард внезапно напал на девочку и утащил ее за собой. Родители, заметив пропажу, обратились в полицию. В ходе поисков выяснилось, что ребенок был убит хищником. Местные власти призвали жителей быть осторожными вечером и ночью из-за диких животных.

Ранее в Индии волк утащил младенца у спящей матери и растерзал его. Останки ребенка нашли в сахарном тростнике на расстоянии километра.

До этого в Индии лесники поймали тигра-людоеда, который растерзал трех человек за две недели в нескольких деревнях штата Карнатака. Им оказался 13-летний хищник, который из-за возраста уже не мог охотиться на травоядных животных и потому переключился на людей.

В октябре житель Приморского края во второй раз за 10 лет оказался жертвой нападения медведя. Последний инцидент произошел возле поселка Лазо, когда 49-летний мужчина собирал шишки и неожиданно столкнулся с хищником.