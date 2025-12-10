В Индии волк утащил младенца у спящей матери и съел его

ТИЭФ'25
В Индии волк утащил младенца у спящей матери и растерзал его, сообщает The Indian Express. Останки ребенка нашли в сахарном тростнике на расстоянии километра.

Мать почувствовала движение и проснулась, только чтобы увидеть, как животное убегает, — рассказал сотрудник лесного департамента.

Ранее в Канаде волчица освоила необычный метод добычи рыбы, научившись вытягивать зубами ловушки. Уникальный эпизод, снятый на видео, показывает, как хищница последовательно извлекает снасть с наживкой, оставляя местных рыбаков без улова.

До этого в Индии лесники поймали тигра-людоеда, который растерзал трех человек за две недели в нескольких деревнях штата Карнатака. Им оказался 13-летний хищник, который из-за возраста уже не мог охотиться на травоядных животных и потому переключился на людей.

Также в Приморье гималайский медведь забрался на дерево и двое суток наблюдал за рабочими на участке Шкотовского ДСК. Сотрудники предприятия зафиксировали происходящее на видео. Руководство пыталось вызвать специалистов из Охотнадзора, но помощь не прибыла оперативно. На третий день медведь покинул место наблюдения.

