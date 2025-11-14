Медведь устроил двухдневную «слежку» за рабочими В Приморье гималайский медведь залез на дерево и попал на видео

Гималайский медведь залез на дерево в Приморье и двое суток следит оттуда за рабочими, передает «112». Сотрудники Шкотовского ДСК сняли происходящее на видео. Инцидент произошел в четверг, 13 ноября.

Медведь залез на дерево и смотрит на наш участок. Висит, смотрит на нас. Вот гаденыш! — беззлобно сказал один из очевидцев.

Рабочие грузили щебень, а медведь контролировал процесс. Руководство предприятия пыталось вызвать Охотнадзор, но пока никто не прибыл. Сотрудники отметили, что медведь приходит как на работу. На третий день «слежки» косолапый покинул место наблюдения.

