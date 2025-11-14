Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 17:18

Медведь устроил двухдневную «слежку» за рабочими

В Приморье гималайский медведь залез на дерево и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гималайский медведь залез на дерево в Приморье и двое суток следит оттуда за рабочими, передает «112». Сотрудники Шкотовского ДСК сняли происходящее на видео. Инцидент произошел в четверг, 13 ноября.

Медведь залез на дерево и смотрит на наш участок. Висит, смотрит на нас. Вот гаденыш! — беззлобно сказал один из очевидцев.

Рабочие грузили щебень, а медведь контролировал процесс. Руководство предприятия пыталось вызвать Охотнадзор, но пока никто не прибыл. Сотрудники отметили, что медведь приходит как на работу. На третий день «слежки» косолапый покинул место наблюдения.

Ранее белые медведи растерзали мужчину, который вышел их фотографировать. Инцидент произошел на Канадском Арктическом архипелаге. Погибший работал смотрителем радара и любил снимать хищников на камеру, а также выкладывать их снимки в соцсетях.́

Министерство ГО и ЧС сообщило, что девятиклассника в Приморье наградили медалью Совфеда за спасение пятерых человек от дикого зверя. Подросток случайно увидел, что из леса в сторону поля, где были женщины, идет медведь.

