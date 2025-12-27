Стало известно, кто еще присоединится к созвону Трампа и Зеленского

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует присоединиться к предстоящему разговору между лидером Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает Reuters. Также в диалоге примут участие руководители европейских стран.

Фон дер Ляйен присоединится в субботу к созвону с <...> Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами, — сказано в сообщении.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен. Он сделал такое шутливое заявление в социальной сети X на фоне введения американской стороной подобной меры в отношении неназванных активистов. Причиной стало предположение о цензуре в отношении американских источников информации.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте назвал главу Европейской комиссии новым рейхсфюрером. По мнению эксперта, под руководством председателя ЕК произошло возвращение нацистов.

Также на Западе признавали провал инициативы по конфискации российских активов, это стало болезненным поражением для Европейской комиссии и ее председателя. Ситуация привела к вынужденной смене курса.