Для приготовления салата из свеклы с чесноком в полном соответствии с государственным стандартом требуется строгое соблюдение рецептуры и технологии. Возьмите свежую столовую свеклу. На одну порцию вам понадобится 150 граммов свеклы брутто, что после очистки составит 120 граммов нетто. Свеклу необходимо тщательно вымыть и отварить в кожуре до полной готовности, после чего полностью охладить. Охлажденный корнеплод очистите и нарежьте аккуратной соломкой или натрите на терке.

Отдельно подготовьте чеснок. На порцию требуется 3 грамма брутто (2 грамма нетто). Для максимально насыщенного вкуса и аромата очищенный чеснок не просто измельчите, а разотрите в ступке с щепоткой соли. Соедините свеклу с чесноком, добавьте соль по вкусу и заправьте 4 граммами рафинированного растительного масла. Готовьте салат непосредственно перед подачей, чтобы сохранить свежесть. Подавать блюдо следует при температуре, близкой к +15 °C. Готовый салат имеет мягкую консистенцию свеклы, ровную нарезку, естественный цвет и сбалансированный вкус с четкой нотой чеснока.

