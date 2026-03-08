Ленивый завтрак мечты: творожно-сырные лепешки с чесночком — и сытно, и вкусно, и без лишней возни. Беру творог, сыр и чеснок — и жарю румяные лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса. Его необычность в том, что из минимума продуктов получается настоящий кулинарный шедевр: нежнейшее творожное тесто с пикантным сыром и ароматным чесноком, обжаренное до хрустящей золотистой корочки. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, тягучие внутри и хрустящие снаружи лепешки, которые буквально тают во рту. Аромат чеснока и свежей зелени наполняет кухню, собирая всех за столом ещё до того, как лепешки успевают остыть. Это не хачапури, а вкуснее и проще — идеальный вариант для тех, кто ценит время и любит вкусно поесть.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 100 г твёрдого сыра, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, 100 г муки, пучок укропа или петрушки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, сыр натрите на мелкой тёрке, зелень и чеснок измельчите. Смешайте все ингредиенты, добавьте яйцо и муку, замесите мягкое тесто. Разделите на части, раскатайте лепешки и обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до румяной корочки. Подавайте горячими.

