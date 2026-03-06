Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 12:49

Долго искал идеальный рецепт бургера и наконец нашел. Котлета с чесноком, внутри — сливочная начинка из крем-чиза

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот бургер для настоящих фанатов чеснока. Он есть везде: в котлете — сушеный, в начинке — свежий, в соусе — и свежий, и сушеный. Но он не перебивает, а дополняет, делает вкус насыщенным и глубоким. А сливки смягчают остроту, превращая чеснок в благородный, бархатистый акцент.

Что понадобится для бургера

Для котлет беру 400 г хорошей говядины (лопатка или вырезка), 2 чайные ложки сушеного чеснока, половину чайной ложки соли и щепотку черного перца. Для сливочной начинки котлет: 50 г крем-чиза, половину чайной ложки давленного чеснока и половину чайной ложки сушеных итальянских трав. Для соуса: 1 столовую ложку растительного масла, 2 чайные ложки давленного чеснока, 1 чайную ложку сушеного чеснока, 300 мл жирных сливок (30-35%), 1-2 столовые ложки мелко рубленной петрушки, половину чайной ложки соли.

Как готовлю

Говядину пропускаю через мясорубку или мелко рублю ножом. Смешиваю с сушеным чесноком, солью и перцем. Делю фарш на 4 равные части (если делаю 2 бургера, то на 4 котлеты-блинчика). Из каждой части формирую тонкую лепешку. Для начинки смешиваю крем-чиз с давленым чесноком и итальянскими травами. На две лепешки выкладываю половину сырной начинки, накрываю двумя другими лепешками и тщательно защипываю края, чтобы сыр не вытек. Получаются две котлеты с сыром внутри.

Жарю на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. В конце можно убавить огонь и дожарить до желаемой готовности. Для соуса в сотейнике разогреваю масло, добавляю давленый и сушеный чеснок, прогреваю минуту до аромата. Вливаю сливки, добавляю соль, довожу до слабого кипения и увариваю на маленьком огне 5-7 минут до легкого загустения. В самом конце добавляю петрушку. Собираю бургер: поджаренная булочка, соус, лист салата, котлета, еще соус, красный лук, помидор, верхняя булочка. Подаю с остатками соуса и картошкой.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Яркое горячее на 8 Марта — без майонеза и маринования: куриные кармашки с запеченными овощами
Общество
Яркое горячее на 8 Марта — без майонеза и маринования: куриные кармашки с запеченными овощами
Постный супчик на каждый день, который вкуснее и сытнее мясного: рецепт сразу разлетелся по подругам
Общество
Постный супчик на каждый день, который вкуснее и сытнее мясного: рецепт сразу разлетелся по подругам
3 новеньких салата к 8 Марта — порадуют любую девушку. Тут и курица, и говядина, и овощи
Общество
3 новеньких салата к 8 Марта — порадуют любую девушку. Тут и курица, и говядина, и овощи
С этими котлетами любой бургер станет шедевром — сочные, нежные, с тем самым вкусом бигмака. Теперь никакого Макдака
Общество
С этими котлетами любой бургер станет шедевром — сочные, нежные, с тем самым вкусом бигмака. Теперь никакого Макдака
Постные грибные котлеты в духовке под сметанным соусом — пальчики оближешь! Сочные, ароматные, с нежной подливкой
Общество
Постные грибные котлеты в духовке под сметанным соусом — пальчики оближешь! Сочные, ароматные, с нежной подливкой
бургеры
котлеты
чеснок
рецепты
соусы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт рассказал о главной опасности на дороге в межсезонье
Раскрыта судьба семерых задержанных в Венгрии инкассаторов «Ощадбанка»
«Ничего, кроме победы»: посол Ирана в России дал одно обещание
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
В MAX рассказали, как поздравить женщин в мессенджере
Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов
Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды
Налет на Крым, БПЛА с шариками, F-16 на границе: как ВСУ атакуют РФ 6 марта
«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
России грозит фруктовый кризис
Европу призвали снять антироссийские санкции из-за войны в Иране
Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина
«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках
Россиянин «оплатил» себе крупный срок в колонии переводом денег ВСУ
Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг
Бастрыкин велел отчитаться о смерти пациента скорой в Моздоке
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов
Россиянин изнасиловал девочку и отправился в тюрьму до 2046 года
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.