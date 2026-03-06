Долго искал идеальный рецепт бургера и наконец нашел. Котлета с чесноком, внутри — сливочная начинка из крем-чиза

Этот бургер для настоящих фанатов чеснока. Он есть везде: в котлете — сушеный, в начинке — свежий, в соусе — и свежий, и сушеный. Но он не перебивает, а дополняет, делает вкус насыщенным и глубоким. А сливки смягчают остроту, превращая чеснок в благородный, бархатистый акцент.

Что понадобится для бургера

Для котлет беру 400 г хорошей говядины (лопатка или вырезка), 2 чайные ложки сушеного чеснока, половину чайной ложки соли и щепотку черного перца. Для сливочной начинки котлет: 50 г крем-чиза, половину чайной ложки давленного чеснока и половину чайной ложки сушеных итальянских трав. Для соуса: 1 столовую ложку растительного масла, 2 чайные ложки давленного чеснока, 1 чайную ложку сушеного чеснока, 300 мл жирных сливок (30-35%), 1-2 столовые ложки мелко рубленной петрушки, половину чайной ложки соли.

Как готовлю

Говядину пропускаю через мясорубку или мелко рублю ножом. Смешиваю с сушеным чесноком, солью и перцем. Делю фарш на 4 равные части (если делаю 2 бургера, то на 4 котлеты-блинчика). Из каждой части формирую тонкую лепешку. Для начинки смешиваю крем-чиз с давленым чесноком и итальянскими травами. На две лепешки выкладываю половину сырной начинки, накрываю двумя другими лепешками и тщательно защипываю края, чтобы сыр не вытек. Получаются две котлеты с сыром внутри.

Жарю на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 4-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. В конце можно убавить огонь и дожарить до желаемой готовности. Для соуса в сотейнике разогреваю масло, добавляю давленый и сушеный чеснок, прогреваю минуту до аромата. Вливаю сливки, добавляю соль, довожу до слабого кипения и увариваю на маленьком огне 5-7 минут до легкого загустения. В самом конце добавляю петрушку. Собираю бургер: поджаренная булочка, соус, лист салата, котлета, еще соус, красный лук, помидор, верхняя булочка. Подаю с остатками соуса и картошкой.

