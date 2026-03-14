14 марта 2026 в 14:18

Быстрая закуска к чаю или супу: творожная паста с пикантным вкусом

Творог острый с зеленью — такая намазка на бутерброды утолит любой аппетит Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда достаточно одного простого продукта, чтобы за несколько минут приготовить достойную закуску. Обычный творог легко превращается в ароматную пасту для бутербродов или начинку для тарталеток. Такая намазка получается нежной, пикантной и заметно полезнее магазинных плавленых сырков.

Для приготовления понадобятся: творог (250 г), густая сметана или натуральный йогурт (2–3 ст. л.), маринованный огурец (1 небольшой), чеснок (1 маленький зубчик), копченая паприка (1/2 ч. л.), черный перец по вкусу, мелко рубленая зелень укропа (1 ст. л.), щепотка лимонной цедры и соль при необходимости.

Творог растирают со сметаной до кремовой консистенции. Огурец нарезают очень мелкими кубиками, чеснок измельчают, зелень рубят. Все добавляют в творожную основу, приправляют паприкой, перцем и щепоткой лимонной цедры — этот редкий штрих делает вкус заметно ярче. Массу перемешивают и дают постоять 5–7 минут.

Готовую пасту намазывают на ржаной хлеб, подсушенные гренки или используют как начинку для тарталеток. Такой вариант показывает, что творог может быть не только завтраком, но и быстрой пикантной закуской.

  • Калорийность на 100 г: 118 ккал.

  • БЖУ: 11,2/6,4/3,9.

Александра Вкусова
А. Вкусова
