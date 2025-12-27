Забудьте скучный оливье! С яблоком он в 10 раз сочнее и вкуснее

Этот вариант оливье нравится тем, кто ценит классику, но хочет чуть более свежий и яркий вкус. Хрустящее яблоко делает салат легче, сочнее и приятнее по текстуре, а привычные ингредиенты раскрываются совсем по-новому. Отличный вариант для новогоднего стола — и как полноценный салат, и как освежающая альтернатива обычному оливье.

Отварите 3 картофелины и 2 моркови до мягкости, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте 4 яйца, сваренных вкрутую, — тоже нарезанных мелко.

Положите в салат 200 г вареной колбасы без жирных вкраплений, нарезанной аккуратными ровными кубиками. Введите 2 маринованных огурца — они добавят хруст и легкую кислинку.

Возьмите одно крупное кисло-сладкое яблоко, например, сортов «симиренко» или «гренни смит». Очистите его, снимите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте яблоко в салат сразу, чтобы оно сохранило сочность.

Всыпьте 150 г зеленого горошка (жидкость заранее слейте), посолите и слегка поперчите. Заправьте 3–4 столовыми ложками майонеза, аккуратно перемешайте, стараясь не мять овощи.

Перед подачей уберите салат на 30–40 минут в холодильник — яблоко останется хрустящим, а вкус станет более сбалансированным.

Совет: часть майонеза можно заменить ложкой сметаны — получится менее калорийно.

