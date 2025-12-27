Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 11:15

Забудьте скучный оливье! С яблоком он в 10 раз сочнее и вкуснее

Оливье с яблоком: вкуснее классического Оливье с яблоком: вкуснее классического Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот вариант оливье нравится тем, кто ценит классику, но хочет чуть более свежий и яркий вкус. Хрустящее яблоко делает салат легче, сочнее и приятнее по текстуре, а привычные ингредиенты раскрываются совсем по-новому. Отличный вариант для новогоднего стола — и как полноценный салат, и как освежающая альтернатива обычному оливье.

Отварите 3 картофелины и 2 моркови до мягкости, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте 4 яйца, сваренных вкрутую, — тоже нарезанных мелко.

Положите в салат 200 г вареной колбасы без жирных вкраплений, нарезанной аккуратными ровными кубиками. Введите 2 маринованных огурца — они добавят хруст и легкую кислинку.

Возьмите одно крупное кисло-сладкое яблоко, например, сортов «симиренко» или «гренни смит». Очистите его, снимите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками. Добавьте яблоко в салат сразу, чтобы оно сохранило сочность.

Всыпьте 150 г зеленого горошка (жидкость заранее слейте), посолите и слегка поперчите. Заправьте 3–4 столовыми ложками майонеза, аккуратно перемешайте, стараясь не мять овощи.

Перед подачей уберите салат на 30–40 минут в холодильник — яблоко останется хрустящим, а вкус станет более сбалансированным.

  • Совет: часть майонеза можно заменить ложкой сметаны — получится менее калорийно.

Как сварить идеальный и прозрачный холодец — читайте у нас на сайте.

Читайте также
Фишка новогоднего стола — слоёная «Настенька». Эта вкусная гора исчезнет до боя курантов
Общество
Фишка новогоднего стола — слоёная «Настенька». Эта вкусная гора исчезнет до боя курантов
Оливье, шуба: во сколько обойдется новогодний стол-2026, как сэкономить
Экономика
Оливье, шуба: во сколько обойдется новогодний стол-2026, как сэкономить
Румяная курочка в пиве: попробуйте срочно! Простой рецепт
Семья и жизнь
Румяная курочка в пиве: попробуйте срочно! Простой рецепт
Детям вместо химозных конфет: новогодние орешки с мёдом и специями — не устоят и взрослые
Общество
Детям вместо химозных конфет: новогодние орешки с мёдом и специями — не устоят и взрослые
Только яблоки, корица и крошка из печенья — делаю венский пирог «Цветченкухен»: не пирог, а сокровище из долек и теста
Общество
Только яблоки, корица и крошка из печенья — делаю венский пирог «Цветченкухен»: не пирог, а сокровище из долек и теста
салаты
оливье
рецепты
простой рецепт
кулинария
быстрые рецепты
кухня
Новый год
праздники
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему гладкие ткани успокаивают, а рельефные — бодрят
В ДНР назвали главную причину бегства ВСУ в районе Гуляйполя
Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Экс-депутата Глущенко обязали возместить ущерб по делу о тройном убийстве
Самолеты НАТО заметили у российской границы
Карл III собирается «очаровать» Трампа впервые за почти 20 лет
Жители европейской страны стали чаще использовать дровяные печи
Залечь на дно в Славино: где будет жить Долина после изгнания из Хамовников
Сотрудники ДПС наткнулись на заблудившегося теленка посреди ночи
ЦБ призвали «притормозить» с обсуждением стратегии цифровой инфраструктуры
В Госдуме раскрыли, что будет с декретными выплатами работающим матерям
«800 тыс. смертей»: Европа стала рекордсменом по количеству алкоголиков
Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе
Идеи закусок, которые выделят вас в компании: закусываем ром правильно
Тирамису с мандарином и абсентом — ваш новый любимый рецепт
Названы новые симптомы охватившей Россию мышиной лихорадки
Салат из свеклы с чесноком по ГОСТу: точная рецептура и технология
Как приготовить настоящий оливье с говядиной по ГОСТу
Интерпол задержал на Пхукете беглого депутата-контрабандиста из Приморья
Госдума весной рассмотрит ряд мер по защите россиян от мошенников
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.