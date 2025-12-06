Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам

Холодец получается крепким, ароматным и прозрачным, если соблюдать три ключевых момента: выбрать правильное мясо, варить не меньше 6 часов и не допускать сильного кипения. Расскажем, как приготовить блюдо без лишней суеты.

Возьмите 1,2 кг свиных ножек и рульки, добавьте 600 г говяжьей грудинки и промойте под холодной водой. Сложите мясо в большую кастрюлю, залейте 3,5 л воды и поставьте на плиту. Дождитесь первых пузырьков и уберите пену — это важно для прозрачности. Убавьте огонь до минимума и варите 6 часов, не давайте бульону кипеть. Через 4 часа добавьте 1 морковь, 1 луковицу, 3 лавровых листа, 6 горошин перца и 1 ст. л. соли.

Когда мясо станет мягким, выньте его и снимите мясную мякоть: отделите жилки, шкурки, хрящи — оставьте только сочные кусочки. Нарежьте их мелко. Процедите бульон через сито и марлю, чтобы он стал полностью прозрачным. Разложите мясо по формочкам, залейте горячим бульоном и поставьте в холодильник минимум на 8 часов.

Проверьте: если бульон был достаточно насыщенным, холодец застынет без добавления желатина — он будет плотным, но нежным. Подавайте с горчицей или хреном.

Совет: если сомневаетесь, положите в кастрюлю дополнительно 1 свиную ножку — это укрепит желирующие свойства.

Факт: холодец нельзя солить в начале варки — соль замедляет желирование. Лучше добавлять ее в конце.

