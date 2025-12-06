ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 12:25

Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам

Идеальный холодец: простой рецепт Идеальный холодец: простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Холодец получается крепким, ароматным и прозрачным, если соблюдать три ключевых момента: выбрать правильное мясо, варить не меньше 6 часов и не допускать сильного кипения. Расскажем, как приготовить блюдо без лишней суеты.

Возьмите 1,2 кг свиных ножек и рульки, добавьте 600 г говяжьей грудинки и промойте под холодной водой. Сложите мясо в большую кастрюлю, залейте 3,5 л воды и поставьте на плиту. Дождитесь первых пузырьков и уберите пену — это важно для прозрачности. Убавьте огонь до минимума и варите 6 часов, не давайте бульону кипеть. Через 4 часа добавьте 1 морковь, 1 луковицу, 3 лавровых листа, 6 горошин перца и 1 ст. л. соли.

Когда мясо станет мягким, выньте его и снимите мясную мякоть: отделите жилки, шкурки, хрящи — оставьте только сочные кусочки. Нарежьте их мелко. Процедите бульон через сито и марлю, чтобы он стал полностью прозрачным. Разложите мясо по формочкам, залейте горячим бульоном и поставьте в холодильник минимум на 8 часов.

  • Проверьте: если бульон был достаточно насыщенным, холодец застынет без добавления желатина — он будет плотным, но нежным. Подавайте с горчицей или хреном.

  • Совет: если сомневаетесь, положите в кастрюлю дополнительно 1 свиную ножку — это укрепит желирующие свойства.

  • Факт: холодец нельзя солить в начале варки — соль замедляет желирование. Лучше добавлять ее в конце.

Азу по-татарски: вкуснейшее татарское рагу без лишних хлопот.

Читайте также
Вместо долгого холодца делаю заливное из курицы: простой рецепт на Новый год — вкусная закуска и польза желатина
Общество
Вместо долгого холодца делаю заливное из курицы: простой рецепт на Новый год — вкусная закуска и польза желатина
Печеночный торт «Король закусок» — изысканно, легко и безумно вкусно
Семья и жизнь
Печеночный торт «Король закусок» — изысканно, легко и безумно вкусно
Кладу в кефир 4 ингредиента: готовим жиросжигающий коктейль — помогает не наедаться на ночь и худеть
Общество
Кладу в кефир 4 ингредиента: готовим жиросжигающий коктейль — помогает не наедаться на ночь и худеть
Вкусно и быстро: топ-8 рецептов брускетты на любые случаи жизни
Семья и жизнь
Вкусно и быстро: топ-8 рецептов брускетты на любые случаи жизни
На молоке прошлый век! Заменяю на квас — хрустящие и с дырочками. Самые вкусные блинчики на завтрак за 10 минут
Общество
На молоке прошлый век! Заменяю на квас — хрустящие и с дырочками. Самые вкусные блинчики на завтрак за 10 минут
холодец
рецепт
простой рецепт
быстрые рецепты
кулинария
кухня
рецепты
советы
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Капитуляция Запада»: Европа ужаснулась из-за мирного плана США
Гастроэнтеролог раскрыла главную угрозу со стороны сосисок
«Кое-что из этого верно»: Каллас признала правоту США после волны критики
Взрыв вкуса в мини-формате: топ-8 рецептов, от которых не оторваться
Эскортницы загнобили москвичей на пляже в Таиланде
Названа основная причина смертей от COVID-19, и это не вирус
Основатель TenChat раскрыл судьбу новых регионов России
Магнитные бури сегодня, 6 декабря: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кадыров обратился к народу Украины после атаки на Грозный
Госдеп озвучил детали переговоров Уиткоффа и Кушнера с Украиной
Надвигаются жесткие морозы? Прогноз погоды в Москве на неделю: чего ждать
В Европе разочарованы одной «непродуктивной» женщиной-политиком
В Австралии озвучили мрачный прогноз насчет будущего Европы
В Турции высказались о посредничестве США по Украине
Директор столичного театра получил ножевое ранение
Российских туристов унесло в море вместе с домом
Холодец без хлопот: как сварить идеальный и прозрачный — по всем правилам
Военэскперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны на Рязань
«Готовиться к худшему»: в Госдуме предупредили о расцвете сил НАТО
ВС России ударили по транспортной инфраструктуре ВСУ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.