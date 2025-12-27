Кабмин России принял решение по экспорту отечественного топлива

Правительство России продлило до конца февраля 2026 года временный запрет на вывоз за рубеж автомобильного бензина, что касается всех субъектов, включая производителей, сообщила пресс-служба кабинета министров на сайте. Также действие ограничений распространено до той же даты на экспорт дизельного, судового топлива и иных газойлей, за исключением непосредственных производителей нефтепродуктов.

Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны, — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление ФАС в Камчатском крае выявило картельный сговор на сумму свыше 18,3 млрд рублей при поставках дизельного топлива и каменного угля в регион. Реализация данного соглашения, по мнению антимонопольной службы, осуществлялась по схеме «свой — чужой», что блокировало доступ на рынок для добросовестных поставщиков.

Кроме того, в Министерстве энергетики сообщили о трех возможных сценариях развития для российской угольной промышленности. При оптимистичном варианте, по данным ведомства, мировые цены на твердое топливо вырастут, а санкции будут сняты.