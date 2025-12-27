Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 14:11

Кабмин России принял решение по экспорту отечественного топлива

Правительство России сохранило запрет на экспорт топлива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство России продлило до конца февраля 2026 года временный запрет на вывоз за рубеж автомобильного бензина, что касается всех субъектов, включая производителей, сообщила пресс-служба кабинета министров на сайте. Также действие ограничений распространено до той же даты на экспорт дизельного, судового топлива и иных газойлей, за исключением непосредственных производителей нефтепродуктов.

Новым постановлением продлен до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны, — говорится в сообщении.

Ранее региональное управление ФАС в Камчатском крае выявило картельный сговор на сумму свыше 18,3 млрд рублей при поставках дизельного топлива и каменного угля в регион. Реализация данного соглашения, по мнению антимонопольной службы, осуществлялась по схеме «свой — чужой», что блокировало доступ на рынок для добросовестных поставщиков.

Кроме того, в Министерстве энергетики сообщили о трех возможных сценариях развития для российской угольной промышленности. При оптимистичном варианте, по данным ведомства, мировые цены на твердое топливо вырастут, а санкции будут сняты.

