15 декабря 2025 в 11:49

ФАС выявила сговор на поставках топлива в российский регион

ФАС выявила сговор на поставках топлива на Камчатку на 18 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Региональное управление ФАС России выявило сговор на более чем 18 млрд 389 млн рублей при поставках дизельного топлива и каменного угля в Камчатский край, сообщили в пресс-службе УФАС по региону. Реализация соглашения производилась по схеме «свой — чужой», из-за чего добросовестные участники не могли выходить на рынок.

ФАС России признала АО «Корякэнерго», АО «Камчатэнергосервис», АО «Каминжиниринг», ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Эко-Сервис», ООО «Терминал-Запад», ООО «Энерготорг», а также Петропавловск-Камчатский морской торговый порт нарушившими Закон о защите конкуренции. <…> Общая сумма заключенных договоров составила свыше 18 млрд 389 млн рублей, что могло повлиять на формирование тарифов на коммунальные услуги, — говорится в сообщении.

Победителями закупок становились подконтрольные нескольким группам лиц компании, в том числе «группе лиц морского порта». В документации обнаружили требования о наличии договора с портом или расположенном на его территории складом хранения. Заключение договоров проводилось только с участниками антиконкурентного соглашения. В соответствии с КоАП им грозят оборотные штрафы.

Ранее стало известно, что ФАС с начала года зафиксировала деятельность картелей во всех субъектах страны. По итогам проверок возбуждено 158 дел, связанных с антиконкурентными соглашениями и координацией экономической деятельности. Из всех возбужденных дел служба вынесла 96 решений о нарушениях антимонопольного законодательства.

Картельный сговор
ФАС
Камчатка
Камчатский край
