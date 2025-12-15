ФАС выявила сговор на поставках топлива в российский регион ФАС выявила сговор на поставках топлива на Камчатку на 18 млрд рублей

Региональное управление ФАС России выявило сговор на более чем 18 млрд 389 млн рублей при поставках дизельного топлива и каменного угля в Камчатский край, сообщили в пресс-службе УФАС по региону. Реализация соглашения производилась по схеме «свой — чужой», из-за чего добросовестные участники не могли выходить на рынок.

ФАС России признала АО «Корякэнерго», АО «Камчатэнергосервис», АО «Каминжиниринг», ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Эко-Сервис», ООО «Терминал-Запад», ООО «Энерготорг», а также Петропавловск-Камчатский морской торговый порт нарушившими Закон о защите конкуренции. <…> Общая сумма заключенных договоров составила свыше 18 млрд 389 млн рублей, что могло повлиять на формирование тарифов на коммунальные услуги, — говорится в сообщении.

Победителями закупок становились подконтрольные нескольким группам лиц компании, в том числе «группе лиц морского порта». В документации обнаружили требования о наличии договора с портом или расположенном на его территории складом хранения. Заключение договоров проводилось только с участниками антиконкурентного соглашения. В соответствии с КоАП им грозят оборотные штрафы.

Ранее стало известно, что ФАС с начала года зафиксировала деятельность картелей во всех субъектах страны. По итогам проверок возбуждено 158 дел, связанных с антиконкурентными соглашениями и координацией экономической деятельности. Из всех возбужденных дел служба вынесла 96 решений о нарушениях антимонопольного законодательства.