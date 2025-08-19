В России выявили медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 14:17

ФАС выявила медицинский картель на 1,5 млрд рублей в семи регионах России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба РФ выявила медицинский картель на сумму более 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Признаки нарушения нашли на торгах по поставке расходных медицинских изделий в семи регионах.

Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Огис Трейд» и ООО «Торговый дом „Эмса“». Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах по поставке медицинских изделий, в том числе технических средств реабилитации. Общая сумма начальных максимальных цен контрактов предварительно составила 1 574 360 370 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ФАС с начала года зафиксировала деятельность картелей во всех субъектах страны. По итогам проверок возбуждено 158 дел, связанных с антиконкурентными соглашениями и координацией экономической деятельности. Из всех возбужденных дел служба вынесла 96 решений о нарушениях антимонопольного законодательства.

До этого Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора шести компаний при проведении тендеров на ремонт электросетей в Краснодарском крае и Татарстане. Общая сумма подозрительных контрактов превышает 2,7 млрд рублей.

