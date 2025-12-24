Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 07:15

Юрист ответил, что грозит за украшение рабочего места цветами

Юрист Салкин: за украшение рабочего места цветами может грозить выговор

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сотруднику может грозить дисциплинарная ответственность за украшение рабочего места комнатными или живыми цветами, если это противоречит внутренним правилам организации, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, в Трудовом кодексе такого запрета нет.

Прямого запрета в Трудовом кодексе или ином законодательстве на украшение рабочего места комнатными или живыми цветами нет. Работодатель может своими локальными актами установить ограничения на порядок содержания. И если такие введены, то за нарушение могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Случаи увольнения за подобные нарушения мне неизвестны, — пояснил Салкин.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что российское законодательство не требует от работодателей обязательного проведения новогоднего корпоратива для всех сотрудников. По его словам, организация праздничных мероприятий является добровольной инициативой руководства компании.

Юрист Дарья Ахтырко ранее заявила, что работникам, на которых оказывают давление, следует фиксировать все действия начальства для защиты от принудительного увольнения. По ее словам, нужно сохранять все переписки и записывать разговоры на диктофон, предупредив об этом.

юристы
россияне
законы
работа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос назвал дату создания российский электростанции на Луне
Стало известно о гибели сотрудников ДПС в результате взрыва в Москве
Опрос показал, сколько россиян планируют работать в новогодние праздники
Украинку арестовали за торговлю человеческими органами
Ужин за 30 минут: куриные рулетики с сыром в духовке — сочные и нежные!
Мальчик допустил оплошность стоимостью $280 тыс. при попытке помочь матери
«Не дождешься помощи»: Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии
Россияне в начале 2026 года увидят серию затмений
Росавиация ограничила работу аэропорта в еще одном российском городе
«Не поможет»: Фадеев высказался о снижении качества музыки из-за ИИ
Стало известно, когда в 2026 году россияне смогут увидеть суперлуние
Назван российский певец, выпустивший самый интересный альбом в 2025 году
Крупнейший российский аэропорт оказался под ограничениями
Четыре рейса из России вынужденно сели в Самарканде из-за сильного тумана
Пирог мечты: лимонный курд из готового песочного теста за полчаса
Третий беспилотник за ночь попытался атаковать Москву
Раскрыта новая схема мошенников под видом сотрудников военкомата
Российский аэропорт приостановил работу на фоне угрозы атаки БПЛА
В Тульской области вспыхнуло предприятие на фоне атаки БПЛА
Аглая Тарасова впервые вышла на связь после суда и попросила о помощи
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.