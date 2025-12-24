Юрист ответил, что грозит за украшение рабочего места цветами Юрист Салкин: за украшение рабочего места цветами может грозить выговор

Сотруднику может грозить дисциплинарная ответственность за украшение рабочего места комнатными или живыми цветами, если это противоречит внутренним правилам организации, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, в Трудовом кодексе такого запрета нет.

Прямого запрета в Трудовом кодексе или ином законодательстве на украшение рабочего места комнатными или живыми цветами нет. Работодатель может своими локальными актами установить ограничения на порядок содержания. И если такие введены, то за нарушение могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Случаи увольнения за подобные нарушения мне неизвестны, — пояснил Салкин.

