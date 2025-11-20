Работникам рассказали, как защититься от принудительного увольнения Юрист Ахтырко: фиксация бесед с начальством защитит от увольнения по принуждению

Работникам, на которых оказывают давление, следует фиксировать все действия начальства, чтобы защититься от принудительного увольнения, заявила 360.ru юрист Дарья Ахтырко. В частности, нужно сохранять все переписки и записывать разговоры на диктофон, предупредив об этом.

Если начальство вынуждает человека уволиться, нужно сохранять переписки, записывать любой разговор на диктофон, говоря: «Я сейчас включаю, и мы продолжим». За незаконное увольнение привлечь работодателя к ответственности могут суд, прокуратура или трудовая инспекция. Они выносят свои постановления о привлечении к административной ответственности, — отметила Ахтырко.

Она предупредила, что работодатели нередко пытаются отвести неугодного работника подальше от камер наблюдения для разговора об увольнении. Юрист также напомнила, что любые безосновательные придирки можно обжаловать в прокуратуре или трудовой инспекции — для этого понадобятся доказательства.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что сотрудник может получить замечание или выговор за личные разговоры по рабочему телефону. В случае если работника уже привлекали к дисциплинарной ответственности за аналогичный проступок, его могут уволить.