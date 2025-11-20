Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:27

Работникам рассказали, как защититься от принудительного увольнения

Юрист Ахтырко: фиксация бесед с начальством защитит от увольнения по принуждению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Работникам, на которых оказывают давление, следует фиксировать все действия начальства, чтобы защититься от принудительного увольнения, заявила 360.ru юрист Дарья Ахтырко. В частности, нужно сохранять все переписки и записывать разговоры на диктофон, предупредив об этом.

Если начальство вынуждает человека уволиться, нужно сохранять переписки, записывать любой разговор на диктофон, говоря: «Я сейчас включаю, и мы продолжим». За незаконное увольнение привлечь работодателя к ответственности могут суд, прокуратура или трудовая инспекция. Они выносят свои постановления о привлечении к административной ответственности, — отметила Ахтырко.

Она предупредила, что работодатели нередко пытаются отвести неугодного работника подальше от камер наблюдения для разговора об увольнении. Юрист также напомнила, что любые безосновательные придирки можно обжаловать в прокуратуре или трудовой инспекции — для этого понадобятся доказательства.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что сотрудник может получить замечание или выговор за личные разговоры по рабочему телефону. В случае если работника уже привлекали к дисциплинарной ответственности за аналогичный проступок, его могут уволить.

работа
юристы
увольнения
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.