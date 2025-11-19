Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:00

Юрист предупредил, что грозит за личные разговоры по рабочему телефону

Юрист Хаминский: за личные разговоры по рабочему телефону грозит выговор

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сотрудник может получить замечание или выговор за личные разговоры по рабочему телефону, заявил RT юрист Александр Хаминский. В случае, если работника уже привлекали к дисциплинарной ответственности за аналогичный проступок, его могут уволить.

Рабочее время — это время, в течение которого работник обязан исполнять свои трудовые обязанности, прописанные в трудовом договоре. Личные разговоры по рабочему телефону обычно не входят в трудовые обязанности и не должны оплачиваться работодателем, — напомнил Хаминский.

Он добавил, что работодатель имеет право определять порядок использования рабочей мобильной связи. Соответствующие ограничения, как правило, фиксируются во внутренних локальных актах. С ними сотрудников должны ознакомить при заключении трудового договора.

Ранее юрист Юлия Санина заявила, что во время законного перерыва сотрудник имеет полное право на сон, а в рабочее время это грозит серьезными последствиями вплоть до расторжения трудового договора. По ее словам, прямого запрета на сон в Трудовом кодексе нет.

работа
юристы
общество
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о неудачной попытке ВСУ прорваться к реке Оскол
Минобороны раскрыло подробности массированного удара возмездия по Украине
В США раскрыли радикальные планы администрации Трампа против Мадуро
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.