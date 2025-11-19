Юрист предупредил, что грозит за личные разговоры по рабочему телефону Юрист Хаминский: за личные разговоры по рабочему телефону грозит выговор

Сотрудник может получить замечание или выговор за личные разговоры по рабочему телефону, заявил RT юрист Александр Хаминский. В случае, если работника уже привлекали к дисциплинарной ответственности за аналогичный проступок, его могут уволить.

Рабочее время — это время, в течение которого работник обязан исполнять свои трудовые обязанности, прописанные в трудовом договоре. Личные разговоры по рабочему телефону обычно не входят в трудовые обязанности и не должны оплачиваться работодателем, — напомнил Хаминский.

Он добавил, что работодатель имеет право определять порядок использования рабочей мобильной связи. Соответствующие ограничения, как правило, фиксируются во внутренних локальных актах. С ними сотрудников должны ознакомить при заключении трудового договора.

