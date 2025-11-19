Раскрыто условие, при котором сотрудник может спать на работе Юрист Санина: во время законного перерыва сотрудник может спать на работе

Во время законного перерыва сотрудник имеет полное право на сон, а вот в рабочее время это грозит серьезными последствиями вплоть до расторжения трудового договора, заявила РИА Новости эксперт сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, прямого запрета на сон в Трудовом кодексе нет.

Однако если сотрудник уснул в рабочее время, это действие считается дисциплинарным проступком. В такой ситуации работодатель вправе применить к нерадивому специалисту выговор или даже увольнение, строго соблюдая установленную законом процедуру.

Стоит учитывать, что сон в перерыв — это законное право сотрудника <…>, работник имеет право использовать перерывы для отдыха и питания по своему усмотрению, и это включает возможность вздремнуть, если это никому не мешает, — добавила Санина.

При этом увольнение как крайняя мера применяется лишь в исключительных случаях, продолжила юрист. Например, если сон на рабочем месте привел к тяжелым последствиям или создал реальную угрозу их наступления. Особенно это касается сотрудников опасных производств и тех, кто отвечает за безопасность людей.

Ранее сообщалось, что перекуры на работе могут считаться использованием времени обеденного перерыва. Как пояснил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, законодательство не регулирует данный вопрос отдельно, так как термин не закреплен в правовых актах.