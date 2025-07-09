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09 июля 2025 в 14:37

Юрист рассказала, можно ли уйти по делам с работы во время обеда

Юрист Митрофанова заявила, что сотрудники вправе отлучаться по делам в обед

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работник имеет полное право уйти с работы по делам во время обеденного перерыва, заявила «Москве 24» юрист Валентина Митрофанова. При этом, по ее словам, есть исключения для охранников и сотрудников предприятий непрерывного цикла.

Согласно статье 108 Трудового кодекса, перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и, соответственно, не оплачивается. Таким образом, сотрудник может заниматься в этот период своими делами. В том числе ходить на прогулку, по магазинам или на прием к врачу. Работодатель не вправе это запретить, — пояснила Митрофанова.

Специалист уточнила, что при происшествии с работником вне территории организации во время обеденного перерыва ответственность работодателя исключается. Однако если несчастный случай происходит на работе даже после ее окончания, администрация обязана провести служебное расследование.

HR-эксперт Зулия Лоикова ранее заявила, что сотрудники имеют право уйти с работы домой, если температура в офисе превышает +32,5 градуса. В целом, по ее мнению, критические нормы для офисных сотрудников — от +28,5 градуса.

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