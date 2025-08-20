Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 10:08

Опасная бактерия оставила мужчину без ноги

В США пенсионеру ампутировали ногу после того, как он поранился на рыбалке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

64-летний Брайан Шиллинг из США лишился ноги, поранившись на рыбалке, передает FOX 8 Live. У него начали стремительно отмирать ткани из-за бактерии Vibrio vulnificus.

В течение 12 часов нога Шиллинга приобрела черный цвет. Мужчину в срочном порядке госпитализировали, и несколько недель он провел на аппарате жизнеобеспечения. Благодаря оперативным действиям врачей его удалось спасти, но ногу пришлось ампутировать выше колена.

Невеста пострадавшего Лиза Винье отметила, что Шиллинг был в шоке, когда пришел в себя.

Ранее 43-летнему мужчине провели уникальную операцию — ампутацию нижней части тела. Операция была единственным шансом спасти жизнь пациента, у которого на фоне паралича развились остеомиелит и рак кожи. Она длилась 12 часов.

До этого в Шанхае врачи спасли жизнь мужчине, который получил серьезную травму на производстве — ему практически оторвало голову из-за удара роботизированной рукой. Пострадавший получил смещение шейных позвонков, паралич и остановку сердца, но медики своевременно вмешались, запустили сердце и доставили пациента в больницу.

