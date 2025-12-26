Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 10:07

Вспышка опасной инфекции охватила Россию

В России зафиксирован всплеск заражения мышиной лихорадкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России зафиксирована вспышка заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, мышиная лихорадка), пишут «Известия». Случаи заболевания зарегистрированы в восьми федеральных округах страны, а также в 54 отдельных регионах. При этом 86% всех заболевших составляют жители городов.

Глава отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Анастасия Сидорова пояснила ситуацию. Она подтвердила, что в регионе сельское население болеет реже, чем городское. По словам Сидоровой, граждане заражаются во время поездок на свои садовые участки за городом.

В Роспотребнадзоре также отметили, что рост заболеваемости мышиной лихорадкой произошел в осенний период. В ведомстве также сказали, что в целом по стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня заболеваемости в многолетней динамике. Текущие показатели заболеваемости ГЛПС в три раза ниже, чем во время последнего пика в 2019 году.

До этого специалисты Министерства здравоохранения Башкирии предупредили население об опасности геморрагической лихорадки с почечным синдромом для человека. Они подчеркнули, что самый распространенный путь заражения — воздушно-капельный. Риск возникает во время уборки помещений, где присутствуют следы жизнедеятельности грызунов, при нахождении на природе или при употреблении в пищу продуктов, загрязненных выделениями инфицированных мышей.

инфекции
заражения
регионы
лихорадки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Курсантам СБУ подарят «путевки» в зону боевых действий
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с полусотней редких шкур
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Магнитные бури сегодня, 26 декабря: что завтра, риск инсульта, сильные боли
На Украине раскрыли, что мешает проведению выборов
В российской электронике начнут усиленно искать иностранные детали
В России рухнул популярный игровой сервис
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.