Вспышка опасной инфекции охватила Россию

В России зафиксирована вспышка заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС, мышиная лихорадка), пишут «Известия». Случаи заболевания зарегистрированы в восьми федеральных округах страны, а также в 54 отдельных регионах. При этом 86% всех заболевших составляют жители городов.

Глава отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Анастасия Сидорова пояснила ситуацию. Она подтвердила, что в регионе сельское население болеет реже, чем городское. По словам Сидоровой, граждане заражаются во время поездок на свои садовые участки за городом.

В Роспотребнадзоре также отметили, что рост заболеваемости мышиной лихорадкой произошел в осенний период. В ведомстве также сказали, что в целом по стране наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня заболеваемости в многолетней динамике. Текущие показатели заболеваемости ГЛПС в три раза ниже, чем во время последнего пика в 2019 году.

До этого специалисты Министерства здравоохранения Башкирии предупредили население об опасности геморрагической лихорадки с почечным синдромом для человека. Они подчеркнули, что самый распространенный путь заражения — воздушно-капельный. Риск возникает во время уборки помещений, где присутствуют следы жизнедеятельности грызунов, при нахождении на природе или при употреблении в пищу продуктов, загрязненных выделениями инфицированных мышей.