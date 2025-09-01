Стало известно, как защититься от смертельно опасной мышиной лихорадки Минздрав: для защиты от мышиной лихорадки нужно хранить продукты закрытыми

Врачи Минздрава Башкирии предупредили об опасности мышиной лихорадки (геморрагической лихорадки с почечным синдромом, ГЛПС) для человека, передает Ufatime.ru. Они изложили меры предосторожности для защиты от этой болезни.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что наиболее распространенным способом заражения ГЛПС является воздушно-капельный путь. Это может произойти при уборке помещений, где присутствуют экскременты грызунов, во время пребывания на природе или при употреблении пищи, которая была загрязнена выделениями больных мышей.

Врачи советуют мыть руки с мылом каждый день, особенно после того, как вы были на улице или работали вне дома. Если вы работаете с пылью, лучше надевать защитные перчатки и маску. Также важно часто убирать дома влажной тряпкой и хранить еду в закрытых контейнерах, чтобы грызуны не могли ее достать.

Медики выделяют следующие симптомы заболевания: повышенная температура, озноб, головная боль, слабость, тошнота, рвота, боли в пояснице, отеки лица и тела, кожные высыпания и носовые кровотечения. Также специалисты подчеркивают, что в данном случае самолечение категорически противопоказано.

