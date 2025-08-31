Названы симптомы лихорадки чикунгунья, зафиксированной в России

Лихорадка чикунгунья в первую очередь поражает суставы, рассказал доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. В России зафиксированы уже два случая заболевания этой инфекцией, передает aif.ru.

По словам эксперта, по завершении инкубационного периода, который может длиться от 2 до 12 дней, у человека повышается температура до 40 градусов, и он начинает жаловаться на сильные боли в суставах. Зуев отметил, что вирус редко приводит к смертельному исходу. Помимо этого, чикунгунья также сопровождается головными болями, тошнотой и общей слабостью.

Первый случай этой инфекции был зарегистрирован в России 29 августа, а второй — 30 августа. Все заболевшие — члены одной семьи. Они вместе отдыхали на Шри-Ланке, откуда вернулись уже инфицированными. Согласно последним данным, у еще одного из их близких поднялась температура, однако диагноз пока не установлен.

Ранее вирусолог Альтштейн из НИЦ Гамалеи объяснил, что лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку. Вирус переносят комары Aedes Aegypti или Aedes Albopictus, которых нет в Москве, но они есть на юге страны. Вспышка возможна только в регионах с большим количеством этих комаров.