День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 18:08

Названы симптомы лихорадки чикунгунья, зафиксированной в России

Вирусолог Зуев: лихорадка чикунгунья сопровождается поражением суставов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лихорадка чикунгунья в первую очередь поражает суставы, рассказал доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. В России зафиксированы уже два случая заболевания этой инфекцией, передает aif.ru.

По словам эксперта, по завершении инкубационного периода, который может длиться от 2 до 12 дней, у человека повышается температура до 40 градусов, и он начинает жаловаться на сильные боли в суставах. Зуев отметил, что вирус редко приводит к смертельному исходу. Помимо этого, чикунгунья также сопровождается головными болями, тошнотой и общей слабостью.

Первый случай этой инфекции был зарегистрирован в России 29 августа, а второй — 30 августа. Все заболевшие — члены одной семьи. Они вместе отдыхали на Шри-Ланке, откуда вернулись уже инфицированными. Согласно последним данным, у еще одного из их близких поднялась температура, однако диагноз пока не установлен.

Ранее вирусолог Альтштейн из НИЦ Гамалеи объяснил, что лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку. Вирус переносят комары Aedes Aegypti или Aedes Albopictus, которых нет в Москве, но они есть на юге страны. Вспышка возможна только в регионах с большим количеством этих комаров.

Россия
инфекции
лихорадка
симптомы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасатели помогли медвежонку, сломавшему позвоночник после падения со скалы
«Элементы террора»: политолог об анонсированных Зеленским ударах вглубь РФ
Стало известно, где разместился Путин на время саммита ШОС
Мед творит чудеса! Помидоры получаются без резкой кислотности
Готовим маринованные помидоры с характером: с базиликом и корицей
Как упаковать чемодан, чтобы все влезло и не помялось
Эти помидоры пахнут летним садом: рецепт с чесноком и вишневыми листьями
Назван победитель Гран-при Нидерландов «Формулы-1»
Мошенники научились обманывать россиян через сервисы психологической помощи
Как избавиться от мошек в квартире: пошаговая инструкция
Закон о тишине в Тюменской области: режим тишины и покоя граждан
Солю огурцы с хреном и горчицей! Рецепт, который будоражит вкус
Силы ПВО сработали над Брянской областью
Спасительный пенальти вывел «Крылья Советов» на ничью с «Локомотивом»
Среди украинских наемников в Днепропетровской области вычислили сектантов
Mash: скандальная стритрейсерша Багдасарян должна по налогам 1,5 млн рублей
«Берет на себя много»: депутат о заявлениях фон дер Ляйен про Украину
Радиостанция «Судного дня» вышла в эфир перед саммитом СОШ
Яблоки творят чудеса! Соленые огурцы получаются хрустящими
Впавшая в кому пассажирка поезда умерла спустя две недели
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.